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25.04.2025, 08:50

Релокантов предупредили о возможности изъятия их имущества властями

Новости Мира 0 388

Российские власти обладают юридическими механизмами для изъятия имущества у граждан, покинувших страну, включая объекты, находящиеся за границей. Об этом сообщил старший управляющий партнер юридической фирмы PG Partners Петр Гусятников, комментируя инициативу по конфискации недвижимости в Дубае, принадлежавшей бывшему инспектору ДПС из Москвы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости

Возможна ли конфискация активов за рубежом?

По словам юриста, Россия может добиваться исполнения своих судебных решений за рубежом — всё зависит от позиции конкретного государства. Если у России с этой страной сложились благоприятные дипломатические отношения, то вероятность признания и исполнения российских судебных актов повышается.

«В случае с Дубаем, когда дело находится на контроле лично у генерального прокурора России и осуществляется взаимодействие с высокопоставленными представителями ОАЭ, шансы на реализацию решения российского суда довольно высоки», — пояснил Гусятников.

Однако он подчеркнул, что это частный случай, и не стоит экстраполировать его на всех россиян, переехавших за границу.

Риски для релокантов: кто в группе риска

Юрист отметил, что опасаться изъятия активов стоит лишь тем, кто нарушает законодательство Российской Федерации. В частности, речь идет о статьях, связанных с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией Вооруженных сил РФ.

«Если человек уехал, но не нарушает законов и не действует в ущерб интересам России — ему не стоит беспокоиться. Но если релокант занимается деятельностью, которая прямо противоречит российскому праву, его активы в РФ могут быть арестованы», — уточнил эксперт.

Также Гусятников напомнил, что в России не применяются меры безвозмездного изъятия имущества. Все текущие инициативы связаны исключительно с арестом в рамках обеспечительных мер, даже в случае недружественных действий со стороны владельца имущества.

Конфискация пяти квартир в Дубае

Поводом для комментария стал случай с экс-сотрудником московской полиции Сергеем Кузнецовым. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 15 апреля предложил конфисковать его имущество, находящееся в ОАЭ. По данным Генпрокуратуры, речь идет о пяти квартирах в Дубае, приобретенных незаконным путем. Общая стоимость недвижимости превышает три миллиона дирхамов (примерно 820 тысяч долларов США).

Генпрокуратура добивается обращения имущества в доход государства и уже направила соответствующие материалы партнёрам в ОАЭ.

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