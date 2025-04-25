Фруктовая ловушка: почему смузи бьёт по организму сильнее газировки

Фруктовые смузи, которые многие считают символом здорового питания, на деле могут нанести организму больше вреда, чем пользы. С таким заявлением выступил врач-эндокринолог Университетской больницы Дорсета Дэвид Каван, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail .

Фото: nomoneynotime.com.au

Разоблачение мифов о «полезном» напитке

По словам специалиста, вопреки распространенному мнению, смузи не являются полноценной альтернативой свежим фруктам и овощам. В процессе приготовления напитка:

Разрушается большая часть витаминов и антиоксидантов , содержащихся в цельных продуктах;

Практически полностью теряется клетчатка , необходимая для нормального пищеварения;

Сохраняется высокая концентрация сахара, часто сравнимая с уровнем сахара в сладких газированных напитках.

«Смузи могут показаться здоровым выбором, но по факту это концентрированная сахарная смесь с минимальной питательной ценностью», — подчеркнул Каван.

Калорийность и риск диабета

По мнению эндокринолога, один стакан фруктового смузи может содержать до нескольких сотен лишних калорий. Регулярное употребление таких напитков:

Увеличивает общий суточный калораж;

Способствует набору лишнего веса;

Повышает риск развития метаболических нарушений, в частности — диабета второго типа.

Как указал Каван, исследование показало:

Регулярное употребление фруктовых смузи увеличивает риск диабета II типа минимум на 7%.

Для сравнения, употребление цельных фруктов, напротив, снижает этот риск на ту же величину.

История напитка: как появился смузи

Современная версия смузи была изобретена американцем Стивом Кунау. Страдая от непереносимости лактозы, он начал экспериментировать с заменами молочных продуктов, смешивая фрукты и ягоды. В 1973 году он основал первую специализированную компанию — Smoothie King, которая и популяризировала напиток во всём мире.

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