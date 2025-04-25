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25.04.2025, 10:03

Кто из мировых лидеров приедет в Москву на Парад Победы 9 Мая: полный список

Новости Мира 0 942

В этом году торжества по случаю Дня Победы в Москве обещают стать масштабным международным событием. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на Красной площади ожидается присутствие более 20 глав государств и правительств, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru

© РИА Новости / Станислав Красильников
© РИА Новости / Станислав Красильников

Парад Победы 9 мая: политический акцент

«Мы будем рады видеть всех, кто готов с нами отметить эту важнейшую дату. Особенно сейчас, когда Европа сталкивается с проявлениями нацизма и не демонстрирует единства в стремлении его искоренить», — отметил Песков.

По его словам, нынешняя политическая ситуация придает 9 Мая дополнительную значимость. Парад становится не только символом воинской славы, но и проявлением идеологической позиции.

Ответ на альтернативный «парад» в Киеве

Комментируя информацию о намерении украинского лидера Владимира Зеленского провести 9 мая в Киеве собственное мероприятие с участием европейских политиков, Песков выразил сожаление.

«Отказ Зеленского признавать и уважать День Победы — это неуважение к памяти своего деда, воевавшего против нацизма. Это лишь подтверждает, с каким режимом мы имеем дело», — сказал он.

Реакция Кремля на угрозы европейских дипломатов

Некоторые европейские политики, в частности глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, уже выступили с предупреждениями в адрес лидеров, решивших принять участие в московском параде. Однако в Кремле подобные заявления восприняли сдержанно.

«Мы обращаем внимание на жесткость риторики, но оставляем оценку таких угроз самим суверенным государствам. Многие страны Европы не поддерживают подобный язык ультиматумов», — подчеркнул Песков.

Кто уже подтвердил участие: список ожидаемых гостей

По данным российских СМИ, свое присутствие на параде подтвердили как лидеры стран СНГ, так и главы государств из Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Вот список руководителей, которые, по предварительной информации, посетят Москву 9 мая:

  1. Си Цзиньпин — Генсек Компартии Китая

  2. Роберт Фицо — Премьер-министр Словакии

  3. Александр Вучич — Президент Сербии

  4. Луис Инасиу Лула да Силва — Президент Бразилии

  5. Касым-Жомарт Токаев — Президент Казахстана

  6. Махмуд Аббас — Президент Палестины

  7. Нарендра Моди — Премьер-министр Индии

  8. Александр Лукашенко — Президент Белоруссии

  9. Никол Пашинян — Премьер-министр Армении

  10. Эмомали Рахмон — Президент Таджикистана

  11. Мигель Диас-Канель — Президент Кубы

  12. Милорад Додик — Президент Республики Сербской

  13. То Лам — Генсек Компартии Вьетнама

  14. Ибрагим Траоре — Президент Буркина-Фасо

  15. Садыр Жапаров — Президент Киргизии

  16. Шавкат Мирзиеев — Президент Узбекистана

  17. Ильхам Алиев — Президент Азербайджана

  18. Сердар Бердымухамедов — Президент Туркменистана

  19. Николас Мадуро — Президент Венесуэлы

  20. Абдель Фаттах Ас-Сиси — Президент Египта

  21. Анвар Ибрагим — Премьер-министр Малайзии

  22. Ухнаагийн Хурэлсух — Президент Монголии

  23. Тайе Ацке-Селассие — Президент Эфиопии

Заключение

Парад Победы в Москве вновь становится ареной международной дипломатии. Несмотря на политическое давление со стороны отдельных стран ЕС, список участников говорит о том, что многие государства готовы выразить солидарность в уважении к памяти погибших и в поддержке России на фоне глобальных вызовов.

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