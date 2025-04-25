Кто из мировых лидеров приедет в Москву на Парад Победы 9 Мая: полный список

В этом году торжества по случаю Дня Победы в Москве обещают стать масштабным международным событием. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на Красной площади ожидается присутствие более 20 глав государств и правительств, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru

© РИА Новости / Станислав Красильников

Парад Победы 9 мая: политический акцент

«Мы будем рады видеть всех, кто готов с нами отметить эту важнейшую дату. Особенно сейчас, когда Европа сталкивается с проявлениями нацизма и не демонстрирует единства в стремлении его искоренить», — отметил Песков.

По его словам, нынешняя политическая ситуация придает 9 Мая дополнительную значимость. Парад становится не только символом воинской славы, но и проявлением идеологической позиции.

Ответ на альтернативный «парад» в Киеве

Комментируя информацию о намерении украинского лидера Владимира Зеленского провести 9 мая в Киеве собственное мероприятие с участием европейских политиков, Песков выразил сожаление.

«Отказ Зеленского признавать и уважать День Победы — это неуважение к памяти своего деда, воевавшего против нацизма. Это лишь подтверждает, с каким режимом мы имеем дело», — сказал он.

Реакция Кремля на угрозы европейских дипломатов

Некоторые европейские политики, в частности глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, уже выступили с предупреждениями в адрес лидеров, решивших принять участие в московском параде. Однако в Кремле подобные заявления восприняли сдержанно.

«Мы обращаем внимание на жесткость риторики, но оставляем оценку таких угроз самим суверенным государствам. Многие страны Европы не поддерживают подобный язык ультиматумов», — подчеркнул Песков.

Кто уже подтвердил участие: список ожидаемых гостей

По данным российских СМИ, свое присутствие на параде подтвердили как лидеры стран СНГ, так и главы государств из Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Вот список руководителей, которые, по предварительной информации, посетят Москву 9 мая:

Си Цзиньпин — Генсек Компартии Китая Роберт Фицо — Премьер-министр Словакии Александр Вучич — Президент Сербии Луис Инасиу Лула да Силва — Президент Бразилии Касым-Жомарт Токаев — Президент Казахстана Махмуд Аббас — Президент Палестины Нарендра Моди — Премьер-министр Индии Александр Лукашенко — Президент Белоруссии Никол Пашинян — Премьер-министр Армении Эмомали Рахмон — Президент Таджикистана Мигель Диас-Канель — Президент Кубы Милорад Додик — Президент Республики Сербской То Лам — Генсек Компартии Вьетнама Ибрагим Траоре — Президент Буркина-Фасо Садыр Жапаров — Президент Киргизии Шавкат Мирзиеев — Президент Узбекистана Ильхам Алиев — Президент Азербайджана Сердар Бердымухамедов — Президент Туркменистана Николас Мадуро — Президент Венесуэлы Абдель Фаттах Ас-Сиси — Президент Египта Анвар Ибрагим — Премьер-министр Малайзии Ухнаагийн Хурэлсух — Президент Монголии Тайе Ацке-Селассие — Президент Эфиопии

Заключение

Парад Победы в Москве вновь становится ареной международной дипломатии. Несмотря на политическое давление со стороны отдельных стран ЕС, список участников говорит о том, что многие государства готовы выразить солидарность в уважении к памяти погибших и в поддержке России на фоне глобальных вызовов.