В этом году торжества по случаю Дня Победы в Москве обещают стать масштабным международным событием. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на Красной площади ожидается присутствие более 20 глав государств и правительств, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru
«Мы будем рады видеть всех, кто готов с нами отметить эту важнейшую дату. Особенно сейчас, когда Европа сталкивается с проявлениями нацизма и не демонстрирует единства в стремлении его искоренить», — отметил Песков.
По его словам, нынешняя политическая ситуация придает 9 Мая дополнительную значимость. Парад становится не только символом воинской славы, но и проявлением идеологической позиции.
Комментируя информацию о намерении украинского лидера Владимира Зеленского провести 9 мая в Киеве собственное мероприятие с участием европейских политиков, Песков выразил сожаление.
«Отказ Зеленского признавать и уважать День Победы — это неуважение к памяти своего деда, воевавшего против нацизма. Это лишь подтверждает, с каким режимом мы имеем дело», — сказал он.
Некоторые европейские политики, в частности глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, уже выступили с предупреждениями в адрес лидеров, решивших принять участие в московском параде. Однако в Кремле подобные заявления восприняли сдержанно.
«Мы обращаем внимание на жесткость риторики, но оставляем оценку таких угроз самим суверенным государствам. Многие страны Европы не поддерживают подобный язык ультиматумов», — подчеркнул Песков.
По данным российских СМИ, свое присутствие на параде подтвердили как лидеры стран СНГ, так и главы государств из Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Вот список руководителей, которые, по предварительной информации, посетят Москву 9 мая:
Си Цзиньпин — Генсек Компартии Китая
Роберт Фицо — Премьер-министр Словакии
Александр Вучич — Президент Сербии
Луис Инасиу Лула да Силва — Президент Бразилии
Касым-Жомарт Токаев — Президент Казахстана
Махмуд Аббас — Президент Палестины
Нарендра Моди — Премьер-министр Индии
Александр Лукашенко — Президент Белоруссии
Никол Пашинян — Премьер-министр Армении
Эмомали Рахмон — Президент Таджикистана
Мигель Диас-Канель — Президент Кубы
Милорад Додик — Президент Республики Сербской
То Лам — Генсек Компартии Вьетнама
Ибрагим Траоре — Президент Буркина-Фасо
Садыр Жапаров — Президент Киргизии
Шавкат Мирзиеев — Президент Узбекистана
Ильхам Алиев — Президент Азербайджана
Сердар Бердымухамедов — Президент Туркменистана
Николас Мадуро — Президент Венесуэлы
Абдель Фаттах Ас-Сиси — Президент Египта
Анвар Ибрагим — Премьер-министр Малайзии
Ухнаагийн Хурэлсух — Президент Монголии
Тайе Ацке-Селассие — Президент Эфиопии
Парад Победы в Москве вновь становится ареной международной дипломатии. Несмотря на политическое давление со стороны отдельных стран ЕС, список участников говорит о том, что многие государства готовы выразить солидарность в уважении к памяти погибших и в поддержке России на фоне глобальных вызовов.
Комментарии0 комментарий(ев)