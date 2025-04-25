Горькая правда о дубайском шоколаде: лаборатория выявила сальмонеллу и кишечную палочку

Шоколад под маркой Fix dessert chocolatier, импортируемый из Дубая, оказался потенциально опасным для здоровья. Это выяснилось после лабораторных испытаний, проведённых узбекской инспекцией по надзору в сфере технического регулирования. В сладком лакомстве были обнаружены бактерии, которые строго запрещены санитарными нормами, сообщает Lada.kz со ссылкой на gazeta.uz
Специалисты провели контрольную закупку шоколада на торговых точках филиала рынка "Эко базар", расположенного возле станции метро Беруни в столице.
Образцы продукции были направлены в лабораторию "O‘zTest" для проведения необходимых анализов.
Результаты оказались крайне тревожными. В составе популярного шоколада были обнаружены следующие опасные микроорганизмы:
Повышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов — превышение допустимых норм говорит о нарушении условий хранения или производства.
Дрожжевые грибки — могут вызывать порчу продукта и аллергические реакции.
Бактерии группы кишечной палочки (E. coli) — свидетельствуют о фекальном загрязнении и создают риск отравления.
Сальмонелла — одна из наиболее опасных бактерий, способная вызывать тяжёлые кишечные инфекции.
Инспекция подчеркнула, что выявленные нарушения представляют серьёзную угрозу для здоровья, особенно для людей с ослабленным иммунитетом и склонных к аллергическим реакциям. Употребление такого шоколада может привести к пищевым отравлениям и другим серьёзным последствиям.
Пока не сообщается, будет ли введён запрет на реализацию или ввоз данной продукции в страну. Однако факт выявленных нарушений уже вызывает серьёзную обеспокоенность, учитывая широкое распространение шоколада Fix dessert chocolatier в торговых сетях и на рынках Узбекистана.
Инспекция продолжит мониторинг ситуации и, возможно, примет дополнительные меры по защите потребителей.
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