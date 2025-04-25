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25.04.2025, 13:18

Горькая правда о дубайском шоколаде: лаборатория выявила сальмонеллу и кишечную палочку

Новости Мира 0 542

Шоколад под маркой Fix dessert chocolatier, импортируемый из Дубая, оказался потенциально опасным для здоровья. Это выяснилось после лабораторных испытаний, проведённых узбекской инспекцией по надзору в сфере технического регулирования. В сладком лакомстве были обнаружены бактерии, которые строго запрещены санитарными нормами, сообщает Lada.kz со ссылкой на gazeta.uz

Фото: shutterstock
Фото: shutterstock

Проверка на рынке в Ташкенте

Специалисты провели контрольную закупку шоколада на торговых точках филиала рынка "Эко базар", расположенного возле станции метро Беруни в столице.
Образцы продукции были направлены в лабораторию "O‘zTest" для проведения необходимых анализов.

Что показали лабораторные исследования

Результаты оказались крайне тревожными. В составе популярного шоколада были обнаружены следующие опасные микроорганизмы:

  • Повышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов — превышение допустимых норм говорит о нарушении условий хранения или производства.

  • Дрожжевые грибки — могут вызывать порчу продукта и аллергические реакции.

  • Бактерии группы кишечной палочки (E. coli) — свидетельствуют о фекальном загрязнении и создают риск отравления.

  • Сальмонелла — одна из наиболее опасных бактерий, способная вызывать тяжёлые кишечные инфекции.

Потенциальная угроза для потребителей

Инспекция подчеркнула, что выявленные нарушения представляют серьёзную угрозу для здоровья, особенно для людей с ослабленным иммунитетом и склонных к аллергическим реакциям. Употребление такого шоколада может привести к пищевым отравлениям и другим серьёзным последствиям.

Что будет дальше?

Пока не сообщается, будет ли введён запрет на реализацию или ввоз данной продукции в страну. Однако факт выявленных нарушений уже вызывает серьёзную обеспокоенность, учитывая широкое распространение шоколада Fix dessert chocolatier в торговых сетях и на рынках Узбекистана.

Инспекция продолжит мониторинг ситуации и, возможно, примет дополнительные меры по защите потребителей.

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