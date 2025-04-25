«Истощён и неузнаваем»: Меладзе впервые появился на публике после развода с Брежневой

Продюсер и композитор Константин Меладзе, долгое время остававшийся вне поля зрения общественности, вновь появился на публике. Поводом для его редкого выхода стало выступление брата, певца Валерия Меладзе, в знаменитом концертном зале Royal Albert Hall в Лондоне, сообщает Lada.kz со ссылкой на 7days.ru

Валерий и Константин Меладзе. Обложка © Instagram

Константин приехал, чтобы лично поддержать Валерия и после концерта сделал совместное фото, которое впоследствии появилось в социальных сетях.

Визуальные перемены: заметная потеря веса

Снимок вызвал бурную реакцию среди поклонников: многие обратили внимание на резкие внешние изменения Константина. Он заметно похудел, что особенно бросается в глаза на фоне свободной одежды — джинсы и куртка сидят на нём как минимум на размер-два больше. На лице и руках Меладзе видны следы сильного истощения, что породило волну обсуждений в медиа и соцсетях.

Личная драма и переезд за границу

Напомним, в 2022 году Меладзе уехал из России после начала спецоперации. Вскоре последовал и развод с Верой Брежневой, певицей и бывшей солисткой группы «ВИА Гра». Их союз считался одним из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе, а разрыв стал болезненным и для сторонников пары, и, судя по всему, для самого композитора.

Бизнес в России продолжает приносить прибыль

Несмотря на переезд, Константин Меладзе не отказался от ведения дел в России. По данным за 2024 год, его компания ООО «Меладзе Мьюзик» показала внушительные финансовые результаты. Чистая прибыль организации составила 85,3 миллиона рублей — в пять раз больше, чем годом ранее (16,7 миллиона в 2023-м). Это говорит о том, что его музыка и продюсерская деятельность продолжают пользоваться спросом, несмотря на политические и личные перемены в жизни самого Меладзе.