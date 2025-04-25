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25.04.2025, 14:36

«Если на главной площади Москвы будет надпись на узбекском, то мы подумаем». В Узбекистане ответили на замечание Лаврова о русском языке

Новости Мира 0 1 085

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Самарканд, организованный в преддверии 80-летия Победы во Второй мировой войне, оказался омрачённым неожиданным дипломатическим казусом, сообщает Lada.kz со ссылкой на rus.ozodlik.org

 

Фото: kun.uz
Фото: kun.uz

Во время церемонии возложения венков к монументу «Скорбящая мать» Лавров выразил недовольство отсутствием надписи на русском языке. Мемориал содержал только две надписи — на узбекском и английском языках, что вызвало у российского министра явное недоумение.

«Как к вам англичан занесло? Я смотрю, на английском надпись», — отметил Лавров, обращаясь к экскурсоводу, добавив: «Русского не вижу».

Находившийся рядом глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов в разговор не вмешался. Официальный комментарий от узбекского МИД по итогам инцидента на тот момент сделан не был.

Ответ Ташкента: уважение нельзя навязывать

Спустя день на заявление Лаврова отреагировал депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Одилжон Тожиев.
Он подчеркнул, что навязывать изучение и использование иностранного языка недопустимо:

«Искусственное продвижение иностранного языка рождает не любовь, а противоположное отношение. Более того, уважение нельзя требовать — оно приходит естественно. Если на главной площади Москвы появится надпись на узбекском языке, тогда, возможно, мы подумаем», — написал он в соцсетях.

Русский язык в центре споров между Москвой и Ташкентом

В последние годы язык стал одной из точек напряженности в отношениях между Узбекистаном и Россией.
Так, в сентябре 2024 года громкий скандал вызвал инцидент с применением насилия к школьнику во время урока русского языка в ташкентской школе. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об историческом «положительном влиянии» русского языка на Узбекистан.

Эти заявления вызвали резкую критику в узбекском обществе. Активисты обвинили Москву в попытке раздувать внутренние противоречия, а председатель партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров обвинил российских официальных лиц во вмешательстве во внутренние дела страны.

Другие эпизоды языковой полемики

Недовольство Москвы также вызвало выступление ректора Узбекского университета журналистики Шерзодхана Кудратходжи, который задал провокационный вопрос о том, как следует относиться к тем, кто не владеет узбекским языком. МИД России расценил эти высказывания как «крайне оскорбительные».

Официальный Ташкент избегает прямых публичных споров, но в некоторых случаях всё же реагирует. Так, в ответ на заявление российского писателя Захара Прилепина о «необходимости присоединения Узбекистана к России», узбекский МИД вызвал российского посла для разъяснений.

Самаркандские переговоры и позиция России в Центральной Азии

Несмотря на локальный дипломатический инцидент, переговоры Лаврова с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Самарканде состоялись.

По сообщениям российских СМИ, Лавров на переговорах выступил против усилий Евросоюза по укреплению позиций в Центральной Азии. В частности, он раскритиковал прошедший ранее саммит ЕС–Центральная Азия, в рамках которого Евросоюз объявил о намерении инвестировать в регион 12 миллиардов евро.

Узбекистан между Востоком и Западом

С приходом к власти Шавката Мирзиёева Узбекистан несколько сблизился с Москвой по сравнению с периодом правления Ислама Каримова, придерживавшегося более независимой линии.
Мирзиёев вернул в общественное пространство элементы советской символики, открыл в Ташкенте «Парк Победы» и регулярно принимает участие в парадах Победы в Москве.

В 2025 году ожидается его участие в очередном параде 9 мая, который российские власти планируют провести с особой помпой на фоне продолжающейся военной агрессии против Украины.

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