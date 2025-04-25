Под Москвой взорвали автомобиль. Погиб высокопоставленный офицер Генштаба (видео)

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в городе Балашихе Московской области. В результате ЧП погиб высокопоставленный офицер Генерального штаба Министерства обороны России — генерал Ярослав Москалик, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
По предварительной информации, СВУ было установлено в автомобиле марки Volkswagen Golf, рядом с газобаллонным оборудованием. Мощный заряд сработал дистанционно в тот момент, когда генерал выходил из подъезда. Момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения.
Отмечается, что данный автомобиль с конца января 2025 года несколько раз менял владельцев — по меньшей мере трижды. Это может свидетельствовать о заранее спланированной операции.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Погибший генерал-майор Ярослав Москалик занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России. Он также известен своей деятельностью в международной дипломатии и военной аналитике.
В 2015 году Москалик участвовал в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках "Нормандского формата", а позже — в качестве официального представителя комментировал действия российских войск в Сирии.
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