Под Москвой взорвали автомобиль. Погиб высокопоставленный офицер Генштаба (видео)

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в городе Балашихе Московской области. В результате ЧП погиб высокопоставленный офицер Генерального штаба Министерства обороны России — генерал Ярослав Москалик, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Ярослав Москалик. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Взрыв у подъезда: подробности происшествия

По предварительной информации, СВУ было установлено в автомобиле марки Volkswagen Golf, рядом с газобаллонным оборудованием. Мощный заряд сработал дистанционно в тот момент, когда генерал выходил из подъезда. Момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения.

Отмечается, что данный автомобиль с конца января 2025 года несколько раз менял владельцев — по меньшей мере трижды. Это может свидетельствовать о заранее спланированной операции.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Кто такой Ярослав Москалик?

Погибший генерал-майор Ярослав Москалик занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России. Он также известен своей деятельностью в международной дипломатии и военной аналитике.

В 2015 году Москалик участвовал в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках "Нормандского формата", а позже — в качестве официального представителя комментировал действия российских войск в Сирии.