Трамп отказал Украине в сохранении Крыма и вступлении в НАТО

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time, приуроченном к 100 дням его возвращения в Белый дом, заявил, что считает Крым «давно российским», а вступление Украины в НАТО — маловероятным. По его мнению, только он способен положить конец конфликту между Москвой и Киевом, сообщает Lada.kz со ссылкой на rtvi.com

Фото: Jacquelyn Martin / AP

«Крым достался России»: позиция Трампа

В беседе с журналистом Time Дональд Трамп уверенно заявил, что вопрос Крыма для него закрыт: полуостров, по его словам, «достался русским» в 2014 году, когда у власти в США был Барак Обама.

«Крым достался России. Его передал им Обама, не я. Люди там в основном говорят по-русски. Если бы я тогда был президентом — этого бы не случилось», — сказал Трамп.

Он добавил, что сейчас уже поздно пересматривать этот вопрос: «Крым останется с Россией, и Зеленский это понимает, и все это понимают».

Украина и НАТО: «Шансов нет»

По мнению Трампа, Украине вряд ли когда-либо удастся стать членом НАТО. Он утверждает, что сам факт обсуждения этой темы стал одной из причин конфликта:

«Если бы Украина не говорила о НАТО, было бы больше шансов, что Россия не начала бы военную операцию».

Он полагает, что действия Киева стали провокацией, и именно это привело к эскалации.

«Я — ключ к миру»: Трамп о своей исключительности

Бывший президент подчеркнул, что возможность достижения мира между Украиной и Россией зависит исключительно от его участия в переговорном процессе:

«Если я президент — мир возможен. Если кто-то другой — нет. Мы очень близки к соглашению. Никто, кроме меня, не сможет этого добиться».

По словам Трампа, он и Владимир Путин уже вели продуктивные переговоры, и соглашение могло бы быть достигнуто в ближайшее время.

Обещание мира в «первый день» — фигура речи?

Журналист напомнил Трампу о его громком предвыборном обещании — закончить войну в первый день после инаугурации. В ответ Трамп уточнил, что это была «фигура речи»:

«Это было сказано как преувеличение. Но смысл в том, что война бы завершилась. И она точно не продолжалась бы три года, как сейчас».

Он заявил, что конфликт начался при Джо Байдене, и при его собственном президентстве военная операция не началась бы вовсе.

Переговоры, экономика и «разбор полетов» с Байденом

Трамп заявил, что до сих пор не видит улучшений в российско-американских отношениях, которые могли бы позволить обсуждать какие-либо темы вне контекста войны. Однако он допустил возможность экономических отношений с обеими странами — если будет достигнуто мирное соглашение.

«Если будет сделка, я могу представить, что мы будем вести бизнес и с Украиной, и с Россией».

Он также в очередной раз возложил всю ответственность за происходящее на действующего президента США:

«При мне этого никогда бы не произошло. Путин бы не решился. А теперь все спрашивают: почему война всё ещё продолжается?»

Контекст: Киев под давлением

Высказывания Трампа прозвучали на фоне сообщений о нарастающем давлении на Киев. Так, ранее The Washington Post сообщила, что администрация Байдена недовольна отказом Владимира Зеленского обсуждать условия мирного урегулирования, предполагающие территориальные уступки. Газета также писала, что Вашингтон якобы предлагал европейским союзникам добиться от Украины признания российского статуса Крыма в обмен на гарантии безопасности.

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью BBC допустил, что отказ от части территорий может стать необходимым шагом к миру. Однако сам Зеленский продолжает занимать жёсткую позицию по этому вопросу.