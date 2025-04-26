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26.04.2025, 09:23

Стало известно имя самой молодой женщины-миллиардера в мире

Новости Мира 0 553

30-летняя предпринимательница из США Люси Го признана самой молодой женщиной-миллиардером по версии Forbes, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Gonzalo Marroquin/Getty Images
Фото: Gonzalo Marroquin/Getty Images

Соосновательница компании Scale AI, 30-летняя Люси Го из США, заняла первую строчку в рейтинге самых молодых женщин-миллиардеров мира. По данным Forbes, её состояние оценивается в 1,25 миллиарда долларов. Ранее лидером в этом списке была певица Тейлор Свифт.

Люси Го начала путь в бизнесе в возрасте 21 года, когда оставила обучение в колледже по специальности «информатика» и совместно с 19-летним Александром Ваном основала стартап Scale AI. Она курировала разработку продуктов и организационные процессы компании. В 2018 году Го покинула Scale AI из-за разногласий с Ваном, который занимал должность генерального директора. Несмотря на уход, она сохранила 5-процентную долю в компании, которая продолжает расти в рыночной стоимости.

Александр Ван в настоящее время считается самым молодым миллиардером-самоучкой в мире с состоянием около 3,6 миллиарда долларов.

После выхода из Scale AI, Люси Го основала венчурный фонд Backend Capital, специализирующийся на финансировании стартапов на ранних стадиях. В 2020 году она инвестировала в компанию Ramp, занимающуюся созданием финансового программного обеспечения. А в 2022 году приступила к разработке новой платформы под названием Passes, которая работает по схожему принципу с Patreon и направлена на поддержку авторов контента.

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