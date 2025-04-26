Итальянка отсудила у соседки почти 6 миллионов тенге за шум от каблуков

Жительница итальянского города Сесто-Фьорентино добилась компенсации в 10 тысяч евро за постоянный шум из соседней квартиры. Суд признал, что звуки от каблуков нарушали её покой и повлияли на психоэмоциональное состояние, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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В итальянском городе Сесто-Фьорентино, расположенном в округе Флоренция, суд удовлетворил иск местной жительницы, которая пожаловалась на шум от соседки сверху. Женщина потребовала компенсацию в связи с тем, что в её квартире постоянно был слышен стук каблуков и падение предметов на пол.

Соседка сверху в 2018 году провела в квартире ремонт и заменила напольное покрытие на керамогранит – материал, отличающийся прочностью, но обладающий низкой звукоизоляцией. После этого, по словам истицы, уровень шума значительно возрос. Постоянные звуки шагов на каблуках и других шумов, доносившихся сверху, вызвали у неё состояние хронической тревоги.

Судебное разбирательство длилось несколько лет. Ещё до оглашения приговора соседку обязали покрыть пол коврами, чтобы снизить уровень шума. Несмотря на то, что в квартире сверху было постелено 17 ковров, а защита утверждала, что проблема заключается в конструктивных особенностях здания, суд встал на сторону заявительницы.

По решению суда, владелица шумной квартиры должна выплатить компенсацию в размере 10 тысяч евро (около 5,8 миллиона тенге). При этом изначально пострадавшая требовала взыскать 26 тысяч евро (примерно 15,2 миллиона тенге).