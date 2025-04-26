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26.04.2025, 11:48

Эксперт назвала признаки некачественного алкоголя

Новости Мира 0 382

Российский психиатр-нарколог Марина Калюжная рассказала, как отличить некачественный алкоголь по внешним признакам и запаху. По её словам, употребление подделок может нанести серьёзный вред здоровью, передает Lada.kz со ссылкой на «Ленту.ру».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Психиатр-нарколог Марина Калюжная в беседе с «Лентой.ру» напомнила о признаках некачественного алкоголя, содержащего опасные примеси, включая метанол и сивушные масла. Эти вещества могут стать причиной серьёзных отравлений и негативно повлиять на здоровье человека.

По словам специалиста, одним из главных индикаторов качества алкогольного напитка является его запах. Калюжная пояснила, что качественные дистилляты содержат сложные эфиры и терпеноиды, придающие спиртному характерный аромат и благородный букет. В то же время дешёвые подделки часто имеют резкий спиртовой или ацетоновый запах, что свидетельствует о наличии вредных примесей.

Эксперт также отметила, что хороший алкоголь должен быть прозрачным и не содержать осадка. Даже незначительные визуальные дефекты, по её словам, могут указывать на нарушение технологии производства или добавление нежелательных компонентов.

Например, водка должна быть абсолютно чистой, без мути или хлопьев. При встряхивании бутылки качественная водка образует крупные пузыри, которые быстро исчезают. У поддельной – пузыри мелкие и долго не оседают, что связано с наличием поверхностно-активных веществ, - пояснила врач.

Калюжная добавила, что сертифицированная алкогольная продукция обязательно должна иметь чёткую маркировку. В ней должны быть указаны данные о производителе, срок годности, а также наличие акцизной марки. Она сослалась на данные Роспотребнадзора, согласно которым 70 процентов конфискованного контрафакта содержали ошибки в оформлении этикетки или отсутствующие сведения.

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