ЕГЭ по двум предметам могут изменить в России

Рособрнадзор может разработать новый вариант Единого государственного экзамена, объединяющий физику и информатику, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото с сайта rg.ru

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России (Рособрнадзор) Анзор Музаев сообщил о возможной разработке нового формата Единого государственного экзамена (ЕГЭ), объединяющего предметы физику и информатику. В беседе с агентством ТАСС он отметил, что такой проект требует времени на подготовку, поэтому его реализация в 2025 и 2026 годах не планируется.

Музаев подчеркнул, что ведомство ожидает официальных предложений от министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (минцифры), после чего совместная проработка инициативы будет продолжена.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что в стране необходимо ввести интегрированный госэкзамен по физике и информатике. Сейчас абитуриенты, поступающие на IT-специальности в вузы, могут выбирать между двумя экзаменами – по физике или по информатике. По мнению минцифры, такой подход не соответствует современным требованиям к подготовке IT-кадров.

В ведомстве уверены, что объединённый экзамен позволит более объективно оценивать уровень подготовки школьников и сформировать прочную базу знаний, необходимую для будущих специалистов в области цифровых технологий.

Кроме того, Минцифры выступает за то, чтобы IT-компании активнее взаимодействовали с образовательными учреждениями – школами, колледжами и вузами. Предполагается, что это сотрудничество обеспечит студентам возможность получения практических навыков уже в процессе обучения.