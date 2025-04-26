В России подросток обстрелял окна квартиры пенсионерки

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Сотрудники полиции в Петропавловске-Камчатском задержали подростка, подозреваемого в повреждении имущества местной жительницы. По информации краевого управления МВД, 74-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что неизвестные обстреляли окна её квартиры. В результате инцидента были повреждены 10 стеклопакетов, сумма нанесённого ущерба составила 80 тысяч рублей.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний подросток. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

Молодой человек поставлен на профилактический учет. В правоохранительных органах отметили, что с его родителями проведена профилактическая беседа, а также рассматривается вопрос о компенсации ущерба пострадавшей. Мотивы, побудившие подростка к противоправным действиям, в настоящее время выясняются.