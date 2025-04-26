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26.04.2025, 15:27

Канье Уэст заявил о желании завести детей с Пэрис Хилтон

Новости Мира 0 416

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что хотел бы иметь общих детей с Пэрис Хилтон. Музыкант сделал заявление во время короткой прямой трансляции на платформе Twitch, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Arnold Jerocki/Getty Images
Фото: Arnold Jerocki/Getty Images

Рэпер Канье Уэст, которому в этом году исполнилось 47 лет, сделал громкое заявление во время прямой трансляции на платформе Twitch. По информации британского издания Daily Mail, музыкант заявил, что хотел бы иметь детей с Пэрис Хилтон – американской светской львицей, певицей, моделью и диджеем.

Во время эфира Уэст напомнил, что его бывшая супруга Ким Кардашьян в начале карьеры работала помощницей Пэрис Хилтон. Он подчеркнул, что, по его мнению, следовало бы завести детей именно от Хилтон.

Ким была помощницей Пэрис Хилтон. Мне следовало завести детей от Пэрис Хилтон, а не от Ким Кардашьян. Представьте, если бы у меня были дети от Пэрис Хилтон? Сколько отелей у меня было бы сейчас? Подумайте об этом, - заявил музыкант.

Прямая трансляция, в ходе которой прозвучало это заявление, была прервана спустя семь минут после начала. Причина блокировки эфира не уточняется.

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