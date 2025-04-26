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26.04.2025, 16:55

McDonald’s подал заявки на регистрацию товарного знака в России

Новости Мира 0 490

Американская корпорация McDonald’s направила в Роспатент ряд заявок на регистрацию товарных знаков в России. Заявки поданы в конце 2024 года, а их рассмотрение началось в апреле 2025-го, передает Lada.kz со ссылкой ТАСС.

Фото с сайта руопрос.рф
Фото с сайта руопрос.рф

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, ушедшая с российского рынка в 2022 году, вновь проявила активность в правовом поле России. Согласно данным, размещённым в базе Роспатента, в конце 2024 года компания направила несколько заявок на регистрацию товарных знаков.

В апреле 2025 года Роспатент приступил к их рассмотрению. На 26 апреля в отношении поданных обозначений проводится формальная экспертиза, а также экспертиза самих заявленных знаков, уточняется в материалах ведомства.

Ранее, в 2022 году, McDonald’s объявила об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки. Тогда бизнес компании был продан российскому предпринимателю Александру Говору, который с 2015 года управлял 25 ресторанами McDonald’s в Сибири по франчайзинговому соглашению.

На месте закрывшихся заведений международного бренда начала работать сеть «Вкусно – и точка». Её официальное открытие состоялось 12 июня 2022 года.

Подача новых заявок на товарные знаки может свидетельствовать об интересе компании к защите своего бренда на территории России, несмотря на прекращение операционной деятельности. Пока не уточняется, будут ли данные заявки использоваться для возобновления бизнеса, либо речь идёт исключительно о юридической охране товарных знаков.

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