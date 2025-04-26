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26.04.2025, 18:41

Назван лучший гарнир к шашлыку

Новости Мира 0 530

Гастроэнтеролог Андрея Констанденкова из медицинского центра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге раскрыл лучший гарнир к шашлыку, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Шашлык – сытное и тяжелое блюдо, особенно если приготовлен из жирного мяса. Чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему, врачи рекомендуют подавать к нему легкий овощной гарнир. Это поможет избежать переедания, чувства тяжести и других неприятных последствий.

Наилучшим гарниром к шашлыку, по мнению гастроэнтеролога Андрея Констанденкова из медицинского центра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге, являются овощи. Специалист отметил, что классический шашлык – это блюдо с высокой калорийностью, особенно если речь идет о свинине, баранине или жирной говядине. Поэтому к нему стоит подавать продукты, которые не будут создавать дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Как пояснил врач, овощи способствуют лучшему пищеварению и делают прием пищи более сбалансированным. Они богаты клетчаткой, которая замедляет всасывание жиров и углеводов. Это помогает избежать переедания, ощущения тяжести и сонливости после еды. Кроме того, пищевые волокна способствуют более быстрому насыщению.

Еще одним положительным эффектом овощных гарниров специалист назвал профилактику запоров. Он уточнил, что при употреблении большого количества красного мяса часто возникают проблемы с перистальтикой кишечника, поскольку животные жиры и белок требуют больше времени для переваривания. Клетчатка, наоборот, стимулирует работу кишечника и способствует нормализации стула.

Констанденков также предостерег от употребления таких гарниров, как жареный картофель, чипсы или салаты с майонезом. По его словам, в этих продуктах слишком много простых углеводов, жиров и соли. Их сочетание с мясом делает трапезу чрезмерно калорийной и увеличивает риск проблем с пищеварением.

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