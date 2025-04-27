Мать баскетболиста Яниса Тиммы высказалась о Седоковой

Аушма Тимма, мать скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, прокомментировала отношения сына с Анной Седоковой. Свое заявление женщина опубликовала в социальной сети Instagram. В Латвии по факту гибели спортсмена возбуждено уголовное дело, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

Фото из соцсетей

Мать латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, Аушма Тимма, опубликовала в Instagram заявление, касающееся бывшей супруги её сына – певицы Анны Седоковой. Женщина выразила свое мнение о роли Седоковой в жизни сына и об их отношениях, закончившихся разводом незадолго до трагедии.

По её словам, судьбоносный выбор, сделанный сыном, оказался роковым.

Один роковой выбор. Пять лет рядом с человеком, который заставил моего сына поверить в свою любовь, а сам носил маску и которому были чужды истинные чувства морали и человечности, - заявила мать спортсмена. Она посчитала, что бывшая жена забрала у сына все, ради чего он работал 32 года.

По факту смерти баскетболиста в Латвии возбуждено уголовное дело. Один из близких друзей Яниса Тиммы – Марк Пугачев – сообщил, что стал свидетелем по данному делу и намерен дать показания, которые, по его словам, будут направлены против Анны Седоковой.

Напомним, Янис Тимма был найден мертвым 17 декабря 2024 года в Москве. Как ранее сообщалось, перед трагедией он оставил записку, адресованную бывшей жене. Развод с Анной Седоковой состоялся незадолго до его смерти, после четырех лет брака.