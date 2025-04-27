Ушла из жизни актриса, подарившая голоса Хрюше, Степашке и Каркуше

На 85-м году жизни скончалась Светлана Харлап — актриса, озвучивавшая персонажей легендарной телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Она подарила голос любимым героям нескольких поколений: Хрюше, Степашке и Каркуше. О её смерти сообщили в Российском государственном академическом молодёжном театре, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В возрасте 84 лет ушла из жизни актриса Светлана Харлап, известная по озвучиванию персонажей детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе Российского государственного академического молодёжного театра (РАМТ), с которым актриса была связана многие годы.

Светлана Харлап озвучивала сразу трёх культовых героев передачи: Хрюшу, Степашку и Каркушу. Эти образы стали символами детства для нескольких поколений телезрителей на постсоветском пространстве. Её голос узнавали и любили миллионы детей и их родителей.

В официальном сообщении театра выражена благодарность актрисе за её многолетнюю преданность сцене и вкладу в искусство: «Дорогая Светлана Евгеньевна! Спасибо Вам за верность нашему театру. Светлая память!». Отмечается, что информация о дате и месте прощания будет опубликована дополнительно.