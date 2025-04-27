18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.03
584.82
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.04.2025, 09:29

Древний китайский секрет: как улучшить зрение с помощью кулака

Новости Мира 0 485

В повседневной жизни часто возникает ситуация, когда необходимо срочно что-то прочитать, а очков под рукой нет. Британский офтальмолог Дэвид Алламби поделился простым способом, который поможет временно улучшить зрение с помощью подручных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В чем суть метода

Метод основан на так называемом пинхол-эффекте — эффекте «булавочного отверстия». Суть его заключается в том, что небольшой узкий проем помогает глазу сфокусировать световые лучи, направляя их более точно на сетчатку. В результате изображение становится четче.

Офтальмолог поясняет, что использовать можно обычный кулак:

  • Сожмите ладонь в кулак, оставив маленькое отверстие между пальцами.

  • Посмотрите через образовавшееся отверстие на нужный объект.

  • Второй глаз при этом закройте свободной рукой.

  • Щуриться при этом не нужно — текст станет значительно яснее.

Почему это работает

Строение человеческого глаза включает множество систем, в том числе мышцы, регулирующие направление и преломление света. При нарушениях этих процессов изображение на сетчатке становится размытым.

Создание маленького отверстия помогает:

  • ограничить поток рассеянного света;

  • направить световые лучи более точно на сетчатку;

  • улучшить фокусировку и повысить резкость изображения.

Таким способом можно быстро получить более четкую картинку без использования очков или контактных линз.

Историческая справка

Интересно, что принципы пинхол-эффекта были известны еще в Древнем Китае в V веке до нашей эры. Ученые того времени обнаружили, что свет, проходящий через крошечное отверстие, дает более четкое изображение.

Важно помнить

  • Метод с кулаком дает лишь временное улучшение зрения.

  • Это не заменяет консультацию у офтальмолога и не является лечением проблем со зрением.

  • При постоянных трудностях с фокусировкой рекомендуется обратиться к специалисту для полноценной диагностики и подбора коррекции.

Материал носит информационный характер и не заменяет профессиональную медицинскую консультацию.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле