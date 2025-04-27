Древний китайский секрет: как улучшить зрение с помощью кулака

В повседневной жизни часто возникает ситуация, когда необходимо срочно что-то прочитать, а очков под рукой нет. Британский офтальмолог Дэвид Алламби поделился простым способом, который поможет временно улучшить зрение с помощью подручных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: unsplash.com

В чем суть метода

Метод основан на так называемом пинхол-эффекте — эффекте «булавочного отверстия». Суть его заключается в том, что небольшой узкий проем помогает глазу сфокусировать световые лучи, направляя их более точно на сетчатку. В результате изображение становится четче.

Офтальмолог поясняет, что использовать можно обычный кулак:

Сожмите ладонь в кулак, оставив маленькое отверстие между пальцами.

Посмотрите через образовавшееся отверстие на нужный объект.

Второй глаз при этом закройте свободной рукой.

Щуриться при этом не нужно — текст станет значительно яснее.

Почему это работает

Строение человеческого глаза включает множество систем, в том числе мышцы, регулирующие направление и преломление света. При нарушениях этих процессов изображение на сетчатке становится размытым.

Создание маленького отверстия помогает:

ограничить поток рассеянного света;

направить световые лучи более точно на сетчатку;

улучшить фокусировку и повысить резкость изображения.

Таким способом можно быстро получить более четкую картинку без использования очков или контактных линз.

Историческая справка

Интересно, что принципы пинхол-эффекта были известны еще в Древнем Китае в V веке до нашей эры. Ученые того времени обнаружили, что свет, проходящий через крошечное отверстие, дает более четкое изображение.

Важно помнить

Метод с кулаком дает лишь временное улучшение зрения.

Это не заменяет консультацию у офтальмолога и не является лечением проблем со зрением.

При постоянных трудностях с фокусировкой рекомендуется обратиться к специалисту для полноценной диагностики и подбора коррекции.