Древний китайский секрет: как улучшить зрение с помощью кулака

В повседневной жизни часто возникает ситуация, когда необходимо срочно что-то прочитать, а очков под рукой нет. Британский офтальмолог Дэвид Алламби поделился простым способом, который поможет временно улучшить зрение с помощью подручных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Метод основан на так называемом пинхол-эффекте — эффекте «булавочного отверстия». Суть его заключается в том, что небольшой узкий проем помогает глазу сфокусировать световые лучи, направляя их более точно на сетчатку. В результате изображение становится четче.
Офтальмолог поясняет, что использовать можно обычный кулак:
Сожмите ладонь в кулак, оставив маленькое отверстие между пальцами.
Посмотрите через образовавшееся отверстие на нужный объект.
Второй глаз при этом закройте свободной рукой.
Щуриться при этом не нужно — текст станет значительно яснее.
Строение человеческого глаза включает множество систем, в том числе мышцы, регулирующие направление и преломление света. При нарушениях этих процессов изображение на сетчатке становится размытым.
Создание маленького отверстия помогает:
ограничить поток рассеянного света;
направить световые лучи более точно на сетчатку;
улучшить фокусировку и повысить резкость изображения.
Таким способом можно быстро получить более четкую картинку без использования очков или контактных линз.
Интересно, что принципы пинхол-эффекта были известны еще в Древнем Китае в V веке до нашей эры. Ученые того времени обнаружили, что свет, проходящий через крошечное отверстие, дает более четкое изображение.
Метод с кулаком дает лишь временное улучшение зрения.
Это не заменяет консультацию у офтальмолога и не является лечением проблем со зрением.
При постоянных трудностях с фокусировкой рекомендуется обратиться к специалисту для полноценной диагностики и подбора коррекции.
Материал носит информационный характер и не заменяет профессиональную медицинскую консультацию.
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