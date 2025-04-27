Трамп покинул Ватикан, отказавшись от продолжения переговоров с Зеленским

Вторая встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим президентом США Дональдом Трампом в Ватикане 26 апреля не состоялась.Трамп после церемонии прощания с Папой Франциском покинул Рим и вернулся в США. Источник сообщил, что основные вопросы между лидерами уже были обсуждены, обэтом сообщает сообщает Lada.kz , со ссылкой на РБК-Украина .

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Вторая встреча президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента США Дональда Трампа в Ватикане 26 апреля не состоялась. После похорон Папы Римского Франциска Трамп вместе с супругой быстро покинул Рим и вылетел в Соединенные Штаты.

Как сообщил источник украинского издания, продолжения переговоров между Зеленским и Трампом не произошло. "Но главное они обсудили", — отметил собеседник.

По словам источника, Трамп заранее спланировал свой график таким образом, чтобы уехать сразу после церемонии похорон Папы Франциска.

Британский телеканал Sky News сообщил, что Дональд Трамп успел встретиться с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, а затем отправился в римский аэропорт Фьюмичино. Телеканал также опубликовал фотографии Трампа и его супруги Мелании из аэропорта.

Ранее в субботу, 26 апреля, Зеленский и Трамп встретились с глазу на глаз в Базилике Святого Петра в Ватикане перед траурной церемонией прощания с Папой Франциском. Отмечалось, что переговоры между ними были "очень короткими", и стороны договорились продолжить обсуждение после церемонии.

После траурной мессы Владимир Зеленский провел встречу тет-а-тет с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе этих переговоров обсуждались шаги по установлению полного прекращения огня и дальнейшие гарантии безопасности.