Лолита о любви к бандитам: «Это были мои лучшие мужчины»

Известная российская певица Лолита Милявская рассказала о своем прошлом, признавшись, что ее лучшими возлюбленными были мужчины с криминальным прошлым. Об этом она откровенно поведала в интервью для Super.ru , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Анна Чеченкова

«Любовь была взаимной»

По словам Лолиты, одним из ее супругов был человек из числа криминальных авторитетов. Певица отметила, что их связывали сильные и искренние чувства. Она подчеркнула, что всегда испытывала симпатию к таким мужчинам, считая представителей других типов «пресными и противными».

«Да, у них [бандитов] были жуткие нравы. Но мои лучшие мужики в жизни — это те, которых когда-то называли бандитами, а потом стали называть бизнесменами», — заявила Милявская.

Пять браков и разные истории любви

На счету Лолиты — пять официальных браков:

Первый брак — с однокурсником Александром Беляевым в 1984 году.

Второй брак — с Виталием Милявским. Этот союз, по признанию певицы, был фиктивным. Они развелись в 1987 году.

Третий брак — с продюсером Александром Цекало. Их отношения длились 12 лет.

Четвертый брак — с бизнесменом Александром Зарубиным. Пара была вместе с 2004 по 2009 год.

Пятый брак — с фитнес-инструктором Дмитрием Ивановым. Они развелись в 2020 году.

Новые отношения не входят в планы

В январе 2025 года Лолита призналась, что больше не стремится к новым романам. Причиной она назвала возрастные изменения и снижение либидо, отметив, что на данном этапе жизни личная жизнь отошла для нее на второй план.