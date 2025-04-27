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27.04.2025, 12:11

Назван самый полезный вид пива

Новости Мира 0 963

Нефильтрованное пиво признано наиболее полезным вариантом среди всех сортов. Как рассказала в интервью «Газете.Ru» профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Марина Мойсеяк, употребление этого напитка в умеренных количествах помогает восстановить силы после трудового дня или физических нагрузок, сообщает Lada.kz

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Нефильтрованное пиво: источник витаминов и расслабления

Положительный эффект объясняется высоким содержанием витаминов группы B и других питательных компонентов, сохраняющихся в нефильтрованном пиве.

В каких случаях пиво может быть вредным

Эксперт подчеркнула, что пиво категорически не рекомендуется людям с заболеваниями эндокринной системы, в частности при сахарном диабете. Для здоровых же людей допустимо изредка позволять себе бокал пива в вечернее время, однако выбор стоит делать в пользу темных и нефильтрованных сортов.

Чем полезно нефильтрованное пиво

По словам Мойсеяк, нефильтрованное пиво обладает целым рядом преимуществ:

  • Содержит витамины группы В, которые способствуют расслаблению нервной системы.

  • Помогает организму быстрее восстановиться после физического и эмоционального переутомления.

  • При правильном хранении сохраняет свои свойства в холодильнике в течение 3–5 дней.

«Нефильтрованное пиво благодаря своему составу оказывает на организм расслабляющее действие и способствует восстановлению сил», — отметила технолог.

Важные рекомендации: без закусок и с умеренностью

Марина Мойсеяк обратила внимание, что пиво следует употреблять без традиционных закусок вроде сухариков, чипсов, орешков или вяленой рыбы. Эти продукты содержат большое количество соли, что может привести к задержке жидкости в организме и появлению отеков.
Эксперт советует пить пиво умеренно, не сочетая его с солеными закусками, чтобы избежать нежелательных последствий для здоровья.

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