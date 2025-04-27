Найден способ предсказать развитие деменции по глазам

Истончение светочувствительной ткани сетчатки может указывать на повышенную вероятность развития деменции у людей старше 40 лет. К такому выводу пришли исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии. Их работа была опубликована в авторитетном научном журнале Nature, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Долгосрочное исследование здоровья

Результаты основаны на масштабном Многодисциплинарном исследовании здоровья и развития жителей города Данидина, которое велось в течение 45 лет. В проекте приняли участие около 900 новозеландцев, средний возраст которых к моменту последнего этапа исследования составил 45 лет.

На первом этапе ученые провели детальное сканирование сетчатки у всех добровольцев. Эти данные затем сопоставили с результатами когнитивных тестов, призванных выявлять предрасположенность к деменции. В течение жизни участников регулярно обследовали в ключевые возрастные периоды — начиная с трёх лет и далее в возрасте пяти, семи, девяти, одиннадцати, тринадцати, пятнадцати, восемнадцати, двадцати одного, двадцати шести, тридцати двух, тридцати восьми и сорока пяти лет.

Что показали результаты

Анализ данных выявил закономерность: у людей с истончённой сетчаткой и патологией сосудов глаз чаще наблюдалось снижение когнитивных способностей к 45 годам. Специалисты считают, что ухудшение состояния сетчатки может отражать системные нарушения кровообращения в организме, что также связано с повышенным риском инфарктов и инсультов.

Новый подход к ранней диагностике

По мнению авторов исследования, визуализация глаз может стать доступным и недорогим методом раннего выявления риска деменции. Однако ученые подчеркивают: речь идет именно о выявлении риска, а не об окончательной постановке диагноза. Такой метод должен использоваться в комплексе с другими способами оценки состояния здоровья.