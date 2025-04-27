Почему без воды мозг отказывает первым: тревожные сигналы обезвоживания

Вода — основа жизни. Ее недостаток приводит к тяжелейшим последствиям, вплоть до летального исхода. Сколько времени человек способен выжить без воды, от чего это зависит и как вовремя распознать обезвоживание, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК Life .

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Сколько времени человек может прожить без воды

В среднем человек способен прожить без воды до 7 дней. Однако этот срок варьируется в зависимости от:

возраста;

состояния здоровья;

окружающих условий (температуры, влажности, физической активности).

В некоторых случаях выживание без воды сокращается до 3 дней.

Для сравнения: без пищи, но при наличии жидкости, человек может прожить до трёх месяцев.

Роль воды в организме

Вода выполняет жизненно важные функции:

способствует выведению токсинов;

участвует в терморегуляции;

поддерживает нормальное кровообращение;

обеспечивает работу всех органов и систем.

При дефиците жидкости начинается процесс обезвоживания, который опасен для здоровья и жизни.

Основные причины обезвоживания

Обезвоживание может развиваться по разным причинам:

Недостаточное потребление жидкости.

Норма употребления воды — около 25–30 мл на килограмм массы тела. Потеря 20–25% жидкости почти всегда приводит к смерти.

Высокая температура окружающей среды.

В жару организм теряет больше воды через потоотделение. Без достаточного восполнения жидкости терморегуляция нарушается.

Прием мочегонных и слабительных препаратов.

Самостоятельное использование таких средств может привести к стремительной потере не только воды, но и необходимых минералов.

Инфекционные заболевания.

Диарея и рвота, сопровождающие многие инфекции, вызывают быструю потерю жидкости.

Чрезмерные физические нагрузки.

При длительных тренировках в жару организм теряет воду и электролиты. Спортсменам рекомендуется употреблять специальные растворы для восстановления баланса.

Как распознать симптомы обезвоживания

К основным признакам дефицита жидкости в организме относятся:

выраженная жажда;

общее недомогание и сонливость;

мышечная слабость;

быстрое физическое и психоэмоциональное истощение.

Рекомендации по профилактике обезвоживания

По словам врача-терапевта Сабухи Самедова, главная мера профилактики — соблюдение водного баланса. Рекомендуется ежедневно употреблять:

для женщин — около 2,7 литра жидкости;

для мужчин — около 3,7 литра жидкости.

При этом важно учитывать всю потребляемую жидкость, а не только чистую воду: супы, чай, соки тоже засчитываются. Точные потребности варьируются в зависимости от климата, физической активности и состояния здоровья.

Чем опасно обезвоживание

Недостаток жидкости в организме приводит к серьезным последствиям:

ухудшение работы мозга и когнитивных функций;

замедление обмена веществ;

нарушение работы почек и сердца;

повышение риска летального исхода.

Особую угрозу обезвоживание представляет для:

маленьких детей;

пожилых людей.

Даже незначительная потеря жидкости у этих групп может быстро привести к критическим состояниям.

Самый долгий случай выживания без воды

Рекорд по выживанию без пищи и воды принадлежит 18-летнему Андреасу Михавецу. В 1979 году он провел 18 дней в тюремной камере, забытый полицейскими. По одной из версий, он спасся, облизывая конденсат на стенах.

⚠️ Важно: данный материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. При признаках обезвоживания необходимо обратиться к специалисту.