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27.04.2025, 18:17

Почему без воды мозг отказывает первым: тревожные сигналы обезвоживания

Новости Мира 0 273

Вода — основа жизни. Ее недостаток приводит к тяжелейшим последствиям, вплоть до летального исхода. Сколько времени человек способен выжить без воды, от чего это зависит и как вовремя распознать обезвоживание, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК Life.

Фото: pexels
Фото: pexels

Сколько времени человек может прожить без воды

В среднем человек способен прожить без воды до 7 дней. Однако этот срок варьируется в зависимости от:

  • возраста;

  • состояния здоровья;

  • окружающих условий (температуры, влажности, физической активности).

В некоторых случаях выживание без воды сокращается до 3 дней.

Для сравнения: без пищи, но при наличии жидкости, человек может прожить до трёх месяцев.

Роль воды в организме

Вода выполняет жизненно важные функции:

  • способствует выведению токсинов;

  • участвует в терморегуляции;

  • поддерживает нормальное кровообращение;

  • обеспечивает работу всех органов и систем.

При дефиците жидкости начинается процесс обезвоживания, который опасен для здоровья и жизни.

Основные причины обезвоживания

Обезвоживание может развиваться по разным причинам:

  • Недостаточное потребление жидкости.
    Норма употребления воды — около 25–30 мл на килограмм массы тела. Потеря 20–25% жидкости почти всегда приводит к смерти.

  • Высокая температура окружающей среды.
    В жару организм теряет больше воды через потоотделение. Без достаточного восполнения жидкости терморегуляция нарушается.

  • Прием мочегонных и слабительных препаратов.
    Самостоятельное использование таких средств может привести к стремительной потере не только воды, но и необходимых минералов.

  • Инфекционные заболевания.
    Диарея и рвота, сопровождающие многие инфекции, вызывают быструю потерю жидкости.

  • Чрезмерные физические нагрузки.
    При длительных тренировках в жару организм теряет воду и электролиты. Спортсменам рекомендуется употреблять специальные растворы для восстановления баланса.

Как распознать симптомы обезвоживания

К основным признакам дефицита жидкости в организме относятся:

  • выраженная жажда;

  • общее недомогание и сонливость;

  • мышечная слабость;

  • быстрое физическое и психоэмоциональное истощение.

Рекомендации по профилактике обезвоживания

По словам врача-терапевта Сабухи Самедова, главная мера профилактики — соблюдение водного баланса. Рекомендуется ежедневно употреблять:

  • для женщин — около 2,7 литра жидкости;

  • для мужчин — около 3,7 литра жидкости.

При этом важно учитывать всю потребляемую жидкость, а не только чистую воду: супы, чай, соки тоже засчитываются. Точные потребности варьируются в зависимости от климата, физической активности и состояния здоровья.

Чем опасно обезвоживание

Недостаток жидкости в организме приводит к серьезным последствиям:

  • ухудшение работы мозга и когнитивных функций;

  • замедление обмена веществ;

  • нарушение работы почек и сердца;

  • повышение риска летального исхода.

Особую угрозу обезвоживание представляет для:

  • маленьких детей;

  • пожилых людей.

Даже незначительная потеря жидкости у этих групп может быстро привести к критическим состояниям.

Самый долгий случай выживания без воды

Рекорд по выживанию без пищи и воды принадлежит 18-летнему Андреасу Михавецу. В 1979 году он провел 18 дней в тюремной камере, забытый полицейскими. По одной из версий, он спасся, облизывая конденсат на стенах.

⚠️ Важно: данный материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. При признаках обезвоживания необходимо обратиться к специалисту.

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