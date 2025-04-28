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28.04.2025, 06:43

КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию

Новости Мира 0 892

КНДР официально подтвердила отправку своих войск в Россию. Об этом сообщила Центральная военная комиссия (ЦВК) страны в публикации газеты "Нодон Синмун". Решение было принято в соответствии с четвертой статьей Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между Пхеньяном и Москвой, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Фото: Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ким Чен Ын: поддержка России — «святая миссия»

Как отметила ЦВК, лидер КНДР Ким Чен Ын, тщательно проанализировав текущую военно-политическую ситуацию, пришел к выводу, что обстоятельства требуют выполнения союзнических обязательств. На этом основании было принято решение направить северокорейские вооруженные силы для участия в боевых действиях на территории России. О соответствующем решении была уведомлена российская сторона.

Ким Чен Ын подчеркнул, что отправка войск рассматривается не только как выполнение договорных обязательств, но и как святая миссия по укреплению дружбы, развитию и процветанию двух стран, а также защите чести своего государства.

Участие в боях признано соответствующим международным нормам

Центральная военная комиссия КНДР заявила, что действия северокорейских войск на территории России полностью соответствуют Уставу ООН, международному праву, а также положениям стратегического соглашения между двумя странами. Пхеньян расценивает участие своих военных как образец верного исполнения союзнических договоренностей.

В знак признания подвига северокорейских солдат Ким Чен Ын пообещал в ближайшее время установить в Пхеньяне памятник боевой славы в память о павших.

Северокорейские силы участвовали в освобождении Курской области

Ранее начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам Путина, это событие приблизило конец киевского режима и создало благоприятные условия для наступления российской армии на других участках фронта.

Как уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, северокорейские военнослужащие принимали участие в освобождении приграничных районов Курской области в рамках реализации положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Потери украинских сил и продвижение российской армии

Украинские формирования вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить, после чего в начале марта российские войска начали масштабное контрнаступление. В ходе операции за несколько дней было освобождено около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения под контроль России вернулись более 60 населённых пунктов, половина из которых, включая город Суджа, освобождены за последние два месяца.

По данным российских властей, в ходе боёв в Курской области ВСУ потеряли более 76 550 военнослужащих.

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