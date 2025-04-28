СМИ выяснили, куда пропала Тамара Гвердцители

Певица Тамара Гвердцители, которая перестала активно выступать в России после начала спецоперации на Украине, в середине 2022 года покинула страну и переехала в Тбилиси. Как сообщает портал kp.ru, основной причиной отъезда стало ухудшение состояния здоровья её матери, Инны Вольфовны. Спустя несколько месяцев, 20 октября 2022 года, Инна Вольфовна скончалась, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Работа над проектом в память о матери

После утраты близкого человека Гвердцители сосредоточилась на подготовке к участию в бродвейском мюзикле «Сансет Бульвар», который ставился в Ереване. Проект был особенно важен для её матери, и певица приняла участие в спектакле, исполняя песни на русском языке.

Позиция в отношении политики

По данным источника, Тамара Гвердцители избегает политических заявлений. В интервью грузинскому изданию она ограничилась короткой репликой:

«Хочу, чтобы наши государства жили в мире и процветали», — сказала артистка, имея в виду Россию и Грузию.

Возможные причины отсутствия выступлений в России

Издание kp.ru предполагает, что певица воздерживается от активной концертной деятельности в России также из-за предпринимательской деятельности её сына в Европе. Несмотря на это, Гвердцители время от времени приезжает в Москву, где у неё остаётся четырехкомнатная квартира. Последний визит певицы в Россию был в 2024 году — она приехала на день рождения своего друга и даже исполнила несколько песен на праздничном вечере.

Концертная деятельность в США

В мае 2025 года у Тамары Гвердцители запланирован мини-тур по Соединённым Штатам. На своих выступлениях она исполняет в основном песни на русском языке, однако в репертуаре также присутствуют композиции на французском, английском, грузинском и украинском языках.

По информации издания, стоимость её выступления на частном мероприятии за границей составляет около 4,7 миллиона рублей.