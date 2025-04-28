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28.04.2025, 12:40

Виктора Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы

Новости Мира 0 758

Суд в Украине заочно вынес Виктору Януковичу наказание — 15 лет лишения свободы. По данным офиса Генерального прокурора Украины, обвинение связано с действиями экс-президента, которые квалифицированы как подстрекательство к дезертирству и организация незаконного пересечения государственной границы, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Виктор Янукович (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)
Виктор Янукович (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Приговор бывшему начальнику службы безопасности президента

Вместе с Януковичем осужден и бывший заместитель начальника Управления государственной охраны Украины, начальник Службы безопасности президента Константин Кобзарь. Он получил 10 лет лишения свободы за участие в незаконной переправке лиц через границу и содействие дезертирству.

Что установило следствие

Прокуроры доказали в суде, что 23 февраля 2014 года Виктор Янукович, действуя в сговоре с Константином Кобзарем и представителями России, воздушным путем незаконно пересек государственную границу Украины.
Кроме того, он организовал переправку по меньшей мере 20 человек, включая военнослужащих Управления государственной охраны и лиц из своего ближайшего окружения.

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