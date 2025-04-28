Родительский день: главные традиции и запреты на 29 апреля 2025 года

На девятый день после Пасхи православные верующие отмечают Радоницу — особый день поминовения усопших. В 2025 году он выпадает на 29 апреля. О традициях, что можно и чего нельзя делать в этот день, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Что означает Радоница

Название «Радоница» связано со словом «радость» и символизирует радость о вечной жизни усопших. С церковной точки зрения, это день светлой памяти и молитвы, а не скорби. Именно на Радоницу, а не на Пасху, принято посещать кладбища, чтобы помянуть умерших в духе Пасхальной радости.

Как проходят богослужения

29 апреля в православных храмах совершается особая служба:

После Божественной литургии проводится панихида — заупокойная молитва с пасхальными песнопениями.

Верующие подают записки о поминовении живых и усопших.

После службы принято отправляться на кладбища для молитвы у могил родных.

Народные приметы на Радоницу

Традиционно день сопровождается приметами, предсказывающими погоду и урожай:

Похолодание или ненастье — к теплому маю и раннему лету.

Проливной дождь — к жаркому лету.

Гроза в этот день — к богатому урожаю.

Что можно делать 29 апреля 2025 года

Посетить храм, исповедаться и причаститься.

Принести молитву за усопших на Литургии и панихиде.

Навести порядок на могилах родных, зажечь церковные свечи.

Работать на огороде — это считается благим делом в этот день.

Заняться благотворительностью: помогать нуждающимся и творить добро.

Собраться вечером за поминальным столом в кругу семьи, вспоминая усопших с добром.

Что запрещено в день Радоницы

Совершать обряд венчания — это день памяти, а не начала новой жизни.

Устраивать застолья и распивать алкоголь на кладбище.

Предаваться безутешной скорби и отчаянию.

Оставлять еду, напитки и алкоголь на могилах — это считается языческим пережитком.

Проявлять гнев, вступать в ссоры и скандалы.

Начинать важные дела и проекты — считается, что они не принесут успеха.

Если нет возможности попасть на кладбище

Поскольку в 2025 году Радоница выпадает на рабочий день, не все смогут посетить могилы в сам день праздника. В таком случае церковь советует:

Прийти в храм на службу и помолиться за упокой усопших.

Совершить поминальную молитву дома.

Перенести посещение кладбища на ближайшие выходные.

Историческая справка

Радоница имеет древние корни. Как отмечает издание «Аргументы и факты», еще в дохристианской Руси существовал весенний день поминовения умерших, называемый Радуницами. После принятия христианства традиция сохранилась, обогатившись православными смыслами.