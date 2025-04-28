Родительский день: главные традиции и запреты на 29 апреля 2025 года

На девятый день после Пасхи православные верующие отмечают Радоницу — особый день поминовения усопших. В 2025 году он выпадает на 29 апреля. О традициях, что можно и чего нельзя делать в этот день, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Название «Радоница» связано со словом «радость» и символизирует радость о вечной жизни усопших. С церковной точки зрения, это день светлой памяти и молитвы, а не скорби. Именно на Радоницу, а не на Пасху, принято посещать кладбища, чтобы помянуть умерших в духе Пасхальной радости.
29 апреля в православных храмах совершается особая служба:
После Божественной литургии проводится панихида — заупокойная молитва с пасхальными песнопениями.
Верующие подают записки о поминовении живых и усопших.
После службы принято отправляться на кладбища для молитвы у могил родных.
Традиционно день сопровождается приметами, предсказывающими погоду и урожай:
Похолодание или ненастье — к теплому маю и раннему лету.
Проливной дождь — к жаркому лету.
Гроза в этот день — к богатому урожаю.
Посетить храм, исповедаться и причаститься.
Принести молитву за усопших на Литургии и панихиде.
Навести порядок на могилах родных, зажечь церковные свечи.
Работать на огороде — это считается благим делом в этот день.
Заняться благотворительностью: помогать нуждающимся и творить добро.
Собраться вечером за поминальным столом в кругу семьи, вспоминая усопших с добром.
Совершать обряд венчания — это день памяти, а не начала новой жизни.
Устраивать застолья и распивать алкоголь на кладбище.
Предаваться безутешной скорби и отчаянию.
Оставлять еду, напитки и алкоголь на могилах — это считается языческим пережитком.
Проявлять гнев, вступать в ссоры и скандалы.
Начинать важные дела и проекты — считается, что они не принесут успеха.
Поскольку в 2025 году Радоница выпадает на рабочий день, не все смогут посетить могилы в сам день праздника. В таком случае церковь советует:
Прийти в храм на службу и помолиться за упокой усопших.
Совершить поминальную молитву дома.
Перенести посещение кладбища на ближайшие выходные.
Радоница имеет древние корни. Как отмечает издание «Аргументы и факты», еще в дохристианской Руси существовал весенний день поминовения умерших, называемый Радуницами. После принятия христианства традиция сохранилась, обогатившись православными смыслами.
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