18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.03
584.82
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.04.2025, 15:29

Стало известно, сколько тратят владельцы китайских авто на их обслуживание

Новости Мира 0 857

Средние затраты владельцев китайских машин на техническое обслуживание зимой 2024–2025 годов стали известны благодаря исследованию портала «Авто.ру», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Затраты на обслуживание: китайские авто дороже отечественных

По данным «Авто.ру», медианный чек на техническое обслуживание китайских автомобилей этой зимой составил 21 тысячу рублей. Из этой суммы около 11 тысяч рублей приходилось на стоимость запасных частей.

Для сравнения, средние расходы владельцев отечественных машин оказались ниже — 16,3 тысячи рублей.

Надежность китайских автомобилей: меньше поломок за зиму

Исследование также показало положительную динамику по числу технических неисправностей:

  • Более половины владельцев китайских автомобилей не столкнулись с поломками в зимний период.

  • 35% владельцев машин возрастом до трёх лет сообщили, что за прошедший сезон ни разу не обращались в сервис. Это на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

  • Доля водителей, которым пришлось столкнуться с пятью и более поломками, за зиму 2024–2025 годов снизилась с 3,5% до 1%.

Опрос охватил 2732 владельца китайских автомобилей из всех регионов России и был проведён в апреле 2025 года.

Высокий уровень рекламаций: тревожная сторона

Несмотря на оптимистичные данные об уменьшении числа неисправностей, отраслевые эксперты предупреждают о другой проблеме.

Генеральный директор автохолдинга Verra Анна Бояршинова рассказала, что уровень рекламаций по гарантийным обязательствам у некоторых китайских брендов достигает 50%.

«На данный момент уровень рекламации гарантийных обязательств по некоторым брендам достигает 50%. Это огромное количество, это страшно», — подчеркнула Бояршинова.

Она также отметила, что из-за роста числа возвратов и претензий юридическую службу компании пришлось увеличить в 10 раз, чтобы справляться с возросшим объёмом клиентских обращений.

Призыв к регулированию импорта китайских автомобилей

По мнению Анны Бояршиновой, необходимо ограничить доступ на российский рынок для автопроизводителей, которые не имеют чёткой стратегии развития:

«Важно на государственном уровне ограничить приход на российский рынок автокомпаний без продуманной стратегии развития», — отметила она.

Эксперты считают, что более строгие требования помогут защитить потребителей и сформировать более устойчивую автосферу в России.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле