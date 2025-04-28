Стало известно, сколько тратят владельцы китайских авто на их обслуживание

Средние затраты владельцев китайских машин на техническое обслуживание зимой 2024–2025 годов стали известны благодаря исследованию портала «Авто.ру», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Затраты на обслуживание: китайские авто дороже отечественных

По данным «Авто.ру», медианный чек на техническое обслуживание китайских автомобилей этой зимой составил 21 тысячу рублей. Из этой суммы около 11 тысяч рублей приходилось на стоимость запасных частей.

Для сравнения, средние расходы владельцев отечественных машин оказались ниже — 16,3 тысячи рублей.

Надежность китайских автомобилей: меньше поломок за зиму

Исследование также показало положительную динамику по числу технических неисправностей:

Более половины владельцев китайских автомобилей не столкнулись с поломками в зимний период.

35% владельцев машин возрастом до трёх лет сообщили, что за прошедший сезон ни разу не обращались в сервис . Это на 15% больше , чем в аналогичный период прошлого года.

Доля водителей, которым пришлось столкнуться с пятью и более поломками, за зиму 2024–2025 годов снизилась с 3,5% до 1%.

Опрос охватил 2732 владельца китайских автомобилей из всех регионов России и был проведён в апреле 2025 года.

Высокий уровень рекламаций: тревожная сторона

Несмотря на оптимистичные данные об уменьшении числа неисправностей, отраслевые эксперты предупреждают о другой проблеме.

Генеральный директор автохолдинга Verra Анна Бояршинова рассказала, что уровень рекламаций по гарантийным обязательствам у некоторых китайских брендов достигает 50%.

«На данный момент уровень рекламации гарантийных обязательств по некоторым брендам достигает 50%. Это огромное количество, это страшно», — подчеркнула Бояршинова.

Она также отметила, что из-за роста числа возвратов и претензий юридическую службу компании пришлось увеличить в 10 раз, чтобы справляться с возросшим объёмом клиентских обращений.

Призыв к регулированию импорта китайских автомобилей

По мнению Анны Бояршиновой, необходимо ограничить доступ на российский рынок для автопроизводителей, которые не имеют чёткой стратегии развития:

«Важно на государственном уровне ограничить приход на российский рынок автокомпаний без продуманной стратегии развития», — отметила она.

Эксперты считают, что более строгие требования помогут защитить потребителей и сформировать более устойчивую автосферу в России.