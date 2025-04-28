Путин объявил о перемирии в честь 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин объявил о введении перемирия в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает Кремль, режим прекращения огня начнет действовать с полуночи 7 мая и продлится до полуночи 11 мая , сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости

© РИА Новости / POOL

Ожидания от Украины

Москва выразила надежду, что украинская сторона поддержит инициативу и также прекратит военные действия в указанные даты. В Кремле подчеркнули: в случае нарушения перемирия со стороны Киева российские войска готовы дать адекватный и эффективный ответ.

Готовность к переговорам без предварительных условий

В очередной раз российская сторона заявила о готовности к мирным переговорам с Украиной без выдвижения предварительных условий. В Кремле подчеркнули, что Москва открыта для конструктивного взаимодействия с международными партнерами, направленного на устранение коренных причин украинского кризиса.

Контекст: сигналы о переговорах с обеих сторон

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на недавней встрече с спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом Владимир Путин подтвердил готовность России к началу диалога с Киевом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявлял о готовности обсуждать мирные инициативы после установления режима прекращения огня. Однако, несмотря на подобные заявления, в силе продолжает оставаться указ, запрещающий украинским властям вести переговоры с Россией.