«Кофейный позор»: почему ценители кофе пренебрегают одним из популярных сортов

На сегодняшний день робуста и арабика занимают около 98% всего мирового производства кофе. Несмотря на столь высокую долю, отношение гурманов к этим видам далеко не одинаковое, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

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Робуста и арабика: два лидера мирового рынка

Особую неприязнь у ценителей вызывает робуста — сорт, который нередко считают «кофейным позором». Причина кроется в простоте вкуса и аромата, а также в его доступности и неприхотливости в выращивании.

За что не любят робусту

Кофеманы часто обвиняют робусту в следующих недостатках:

Однообразный, грубый вкус;

Отсутствие яркого аромата;

Высокое содержание кофеина, придающее напитку чрезмерную горечь;

Связь с дешевыми сортами кофе массового потребления.

Именно эти особенности делают робусту нежелательным выбором для тех, кто ценит утонченные кофейные букеты.

Почему робуста всё-таки важна

Тем не менее, специалисты и ученые призывают не торопиться с осуждением. Вкусная чашка кофе зачастую становится результатом удачного сочетания робусты и арабики.

Арабика славится:

Богатым ароматом;

Ярким, многослойным вкусом;

Легкой, благородной кислинкой.

Однако без добавления робусты напиток может потерять крепость и характерную горчинку, которые делают кофе бодрящим и насыщенным. Робуста регулирует крепость напитка и усиливает его тонизирующие свойства. Чистая арабика, хотя и приятна на вкус, может быть недостаточно эффективной для пробуждения.

Сложности употребления чистой робусты

Как отмечает издание «Русская Семерка», пить кофе, приготовленный исключительно из робусты, бывает тяжело. Высокий уровень кофеина и грубоватый вкус делают напиток чересчур резким. Вероятно, именно за это робуста получила пренебрежительное прозвище — «кофейный позор».

Польза робусты: не всё так однозначно

Если рассматривать вопрос пользы для здоровья, нельзя однозначно назвать арабику или робусту «вредной» или «полезной». Оба сорта кофе имеют свои особенности влияния на организм.

Робуста, несмотря на свою репутацию, содержит значительное количество хлорогеновой кислоты — мощного антиоксиданта, который:

Замедляет процессы старения;

Укрепляет сосуды и мышцы;

Способствует защите от вирусов, включая вирус герпеса, кишечную палочку и золотистый стафилококк.

Таким образом, правильное сочетание робусты с арабикой не только улучшает вкусовые качества кофе, но и помогает компенсировать возможный вред, который напиток может причинить сердечно-сосудистой системе.

Материал представлен в информационных целях и не является медицинской рекомендацией. Перед внесением изменений в рацион рекомендуется проконсультироваться со специалистом.