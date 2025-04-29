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29.04.2025, 09:10

Что происходит с организмом, когда вы запиваете шашлык пивом

Новости Мира 0 710

Майские праздники традиционно сопровождаются приготовлением шашлыков. Многие заранее закупают не только мясо, но и алкогольные напитки. Однако врач-эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина в беседе с «Газетой.Ru» предупредила: такое сочетание может нанести серьезный вред организму и привести к проблемам со здоровьем, сообщает Lada.kz

 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Почему жирное мясо и алкоголь — риск для пищеварения

По словам специалиста, шашлык часто готовят из свинины — мяса с высоким содержанием жира. В сочетании с алкоголем такая пища создает повышенную нагрузку на пищеварительную систему:

  • замедляется работа пищеварительных ферментов;

  • мясо переваривается медленнее;

  • появляются тяжесть, изжога и вздутие живота.

Таким образом, гастрономические удовольствия могут обернуться неприятными симптомами и ухудшением самочувствия.

Удар по печени: двойная нагрузка

Хайкина также подчеркнула, что алкоголь сам по себе — испытание для печени. Орган стремится в первую очередь нейтрализовать поступивший этанол, но параллельно ему приходится перерабатывать жирную пищу. В результате:

  • печень перегружается;

  • замедляется расщепление как алкоголя, так и жиров;

  • возрастает риск появления тошноты, болей в правом подреберье и общей слабости.

Для худеющих — двойная угроза

Тем, кто следит за весом или соблюдает диету, сочетание алкоголя с шашлыком особенно противопоказано. Как объяснила врач:

  • алкоголь усиливает аппетит и снижает чувство насыщения;

  • человек съедает больше мяса и калорий, чем планировал;

  • пиво дополнительно приносит «пустые» калории и быстрые углеводы.

Это быстро приводит к набору лишнего веса, особенно в условиях обильного застолья.

Обезвоживание и отеки: ещё один неприятный эффект

Нутрициолог напомнила: в жаркую погоду алкоголь усиливает обезвоживание организма, поскольку действует как мочегонное средство. Плюс:

  • спиртное выводит электролиты;

  • жареное мясо с высоким содержанием соли способствует задержке воды.

Итог — отеки, неприятное чувство «опухшего» лица и дискомфорт на следующий день.

Как минимизировать вред: советы врача

Если полностью отказаться от алкоголя на майские праздники не получается, Хайкина советует соблюдать несколько простых правил:

  • Отдавайте предпочтение сухому вину вместо крепких напитков и пива.

  • Пейте в умеренных количествах, чередуя алкоголь с чистой водой.

  • Готовьте менее жирное мясо: выбирайте нежирные сорта и используйте щадящие маринады — на основе лимонного сока, кефира или натурального йогурта.

  • Минимизируйте количество специй при приготовлении шашлыка.

Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить нагрузку на организм и сохранить хорошее самочувствие во время праздников.

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