Что происходит с организмом, когда вы запиваете шашлык пивом

Майские праздники традиционно сопровождаются приготовлением шашлыков. Многие заранее закупают не только мясо, но и алкогольные напитки. Однако врач-эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина в беседе с «Газетой.Ru» предупредила: такое сочетание может нанести серьезный вред организму и привести к проблемам со здоровьем, сообщает Lada.kz
По словам специалиста, шашлык часто готовят из свинины — мяса с высоким содержанием жира. В сочетании с алкоголем такая пища создает повышенную нагрузку на пищеварительную систему:
замедляется работа пищеварительных ферментов;
мясо переваривается медленнее;
появляются тяжесть, изжога и вздутие живота.
Таким образом, гастрономические удовольствия могут обернуться неприятными симптомами и ухудшением самочувствия.
Хайкина также подчеркнула, что алкоголь сам по себе — испытание для печени. Орган стремится в первую очередь нейтрализовать поступивший этанол, но параллельно ему приходится перерабатывать жирную пищу. В результате:
печень перегружается;
замедляется расщепление как алкоголя, так и жиров;
возрастает риск появления тошноты, болей в правом подреберье и общей слабости.
Тем, кто следит за весом или соблюдает диету, сочетание алкоголя с шашлыком особенно противопоказано. Как объяснила врач:
алкоголь усиливает аппетит и снижает чувство насыщения;
человек съедает больше мяса и калорий, чем планировал;
пиво дополнительно приносит «пустые» калории и быстрые углеводы.
Это быстро приводит к набору лишнего веса, особенно в условиях обильного застолья.
Нутрициолог напомнила: в жаркую погоду алкоголь усиливает обезвоживание организма, поскольку действует как мочегонное средство. Плюс:
спиртное выводит электролиты;
жареное мясо с высоким содержанием соли способствует задержке воды.
Итог — отеки, неприятное чувство «опухшего» лица и дискомфорт на следующий день.
Если полностью отказаться от алкоголя на майские праздники не получается, Хайкина советует соблюдать несколько простых правил:
Отдавайте предпочтение сухому вину вместо крепких напитков и пива.
Пейте в умеренных количествах, чередуя алкоголь с чистой водой.
Готовьте менее жирное мясо: выбирайте нежирные сорта и используйте щадящие маринады — на основе лимонного сока, кефира или натурального йогурта.
Минимизируйте количество специй при приготовлении шашлыка.
Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить нагрузку на организм и сохранить хорошее самочувствие во время праздников.
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