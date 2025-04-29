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29.04.2025, 10:44

«Это кошмар!» — Татьяна Лазарева о масштабном блэкауте в Испании

Новости Мира 0 528

Телеведущая Татьяна Лазарева, проживающая в Испании, эмоционально отреагировала на масштабное отключение электричества, которое охватило Пиренейский полуостров. В своем Telegram-канале она призналась, что это событие заставило ее по-новому взглянуть на повседневные удобства и осознать свою зависимость от технологий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Микроапокалипсис»: реакция Лазаревой на отключение электричества

По словам Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), внезапный блэкаут напомнил ей о том, насколько современная жизнь зависит от электричества и интернета.

«Такой внезапно микроапокалипсис произошел. Удивительно, конечно, когда ты понимаешь, что тебя отрубают от всего — столько всего нового открывается. Сейчас у нас уже все включили. Все хорошо, но, конечно, это ощущение зависимости от всего… Это кошмар!» — поделилась телеведущая.

Лазарева отметила, что отключение застало ее врасплох во время видеосвязи в Zoom. В этот момент она не могла воспользоваться ни социальными сетями, ни телефоном.

Масштабы блэкаута: Пиренейский полуостров остался без света

Инцидент произошел 28 апреля и затронул сразу несколько стран: Испанию, Португалию, Андорру, а также прилегающие к Пиренеям регионы Франции. Электричество пропало в таких крупных городах, как Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и других населенных пунктах.

Местные власти и энергетические компании оперативно работали над восстановлением электроснабжения. Причины масштабного сбоя пока официально не названы.

Эмиграция и критика властей: позиция Лазаревой

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года Татьяна Лазарева покинула Россию и перебралась в Испанию, где проживает по сей день. С тех пор она неоднократно высказывалась критически в адрес российских властей. В июле 2022 года Министерство юстиции РФ внесло ее в список иностранных агентов, а затем Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов.

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