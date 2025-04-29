В США рассказали о «расчленении» Украины после конфликта

Американское издание Politico опубликовало материал, в котором предполагается, что Украина может выйти из нынешнего конфликта в «расчлененном» виде и без серьезных гарантий безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

По мнению журналистов, возможное мирное соглашение не принесет Киеву долгожданной стабильности — наоборот, ситуация может усугубиться из-за отказа Вашингтона поддерживать европейские инициативы.

«В результате мирной сделки Киев не только выйдет из этого жесткого конфликта расчлененным, у него также не будет никаких серьезных гарантий безопасности», — приводит цитату издание.

Вашингтон дистанцируется от Европы

В публикации отмечается, что США не готовы оказывать долгосрочную поддержку союзникам по НАТО в их усилиях по обеспечению безопасности Украины. Это, по мнению авторов Politico, подрывает доверие к обещаниям Евросоюза, который ранее заявлял о готовности предоставить Киеву все необходимое для продолжения сопротивления.

Ограниченные ресурсы: оружие заканчивается

Дополнительные опасения вызывает информация, опубликованная The Wall Street Journal 29 апреля. Издание предупредило, что запасы американских боеприпасов, переданных Вооружённым силам Украины, могут иссякнуть уже в ближайшие месяцы. При этом Европа не располагает достаточными ресурсами, чтобы компенсировать этот дефицит, что напрямую угрожает обороноспособности Украины.

Скепсис Трампа: «нелепо возвращать всё»

На этом фоне вновь активизировались высказывания бывшего президента США Дональда Трампа. В своей социальной сети Truth Social он раскритиковал идею полного восстановления территориальной целостности Украины, назвав её «нелепой». Такое заявление может свидетельствовать о том, каким курсом может пойти Вашингтон в случае возвращения Трампа к власти.