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29.04.2025, 11:23

Микаэлю два года: Прилучный и Брутян рассекретили внешность сына (видео)

Новости Мира 0 491

Актер Павел Прилучный, известный зрителям по сериалу «Мажор», и его супруга, актриса Зепюр Брутян, впервые раскрыли лицо своего младшего сына Микаэля. Поводом для этого стала особенная дата — мальчику исполнилось два года, сообщает Lada.kz

Фото: пресс-служба PREMIER
Фото: пресс-служба PREMIER

В честь дня рождения родители опубликовали на своих страницах в социальных сетях трогательное слайд-шоу с фотографиями сына. Видео сопровождалось душевным поздравлением:

«Наш любимый принц Микаэль! Спасибо, что выбрал нас своими родителями. Береги в себе волшебство, свет и чудо. Напевай наши любимые песенки, здоровайся с весенним ветром как со своим другом, дари нам свои самые ласковые объятия и громкий смех. С днем рождения, наша жизнь».

Восторг поклонников и споры о внешности малыша

Поклонники звездной пары с воодушевлением восприняли публикацию. В комментариях к видео началось оживленное обсуждение, на кого из родителей похож Микаэль:

  • «Первый ребенок Павла, который полностью на него похож».

  • «Я теперь понимаю, почему вы его так долго скрывали! Красивейший парень!»

  • «Как он на Павла похож. Зепюр словно не участвовала в процессе».

  • «Я, наверное, тут одна считаю, что он похож на Зиппи».

  • «Как будто Прилучный сам его родил — копия!»

  • «Тот случай, когда ребенок похож и на маму, и на папу!»

  • «Мини-версия Павла Прилучного».

  • «Вот кому передались Пашкины голубые глаза».

Фанаты отметили яркую внешность мальчика, в особенности выразительные голубые глаза, унаследованные от отца.

Семья Павла Прилучного

Для Павла Прилучного Микаэль стал третьим ребенком. От первого брака с российской актрисой Агатой Муцениеце у него есть двое старших детей — сын Тимофей и дочь Мия.

Павел Прилучный родился в Шымкенте, Казахстан, а в возрасте 13 лет переехал с семьей в Россию. Здесь он построил успешную карьеру в кино, став широко известным благодаря ролям в фильмах и сериалах, в том числе в боевике «На игре».

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