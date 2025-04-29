Осталось меньше недели: WhatsApp перестанет работать на трех популярных моделях iPhone

С 5 мая 2025 года владельцы некоторых моделей iPhone больше не смогут пользоваться WhatsApp, сообщает Daily Mail. Приложение будет работать только на устройствах, поддерживающих операционную систему iOS версии 15.1 и выше, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Под ограничение попадают следующие популярные модели:
iPhone 5s,
iPhone 6,
iPhone 6 Plus.
Эти смартфоны до сих пор пользуются спросом, несмотря на то, что были выпущены более десяти лет назад.
Представитель WhatsApp* пояснил, что компания ежегодно анализирует используемые устройства и операционные системы, чтобы своевременно прекращать поддержку устаревших моделей.
Основной причиной прекращения обслуживания является отсутствие на старых смартфонах необходимых обновлений безопасности, что делает их работу с мессенджером небезопасной и нестабильной.
Пользователям iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus рекомендуется обновить устройство на более современную модель, чтобы сохранить доступ к WhatsApp* и другим приложениям, требующим актуальных стандартов безопасности.
Хотя упомянутые модели считаются устаревшими, они все еще широко используются, особенно среди тех, кто не видит необходимости менять телефон на новый. Новость о прекращении поддержки может стать неприятным сюрпризом для многих владельцев этих устройств.
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