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29.04.2025, 13:01

Осталось меньше недели: WhatsApp перестанет работать на трех популярных моделях iPhone

Новости Мира 0 491

С 5 мая 2025 года владельцы некоторых моделей iPhone больше не смогут пользоваться WhatsApp, сообщает Daily Mail. Приложение будет работать только на устройствах, поддерживающих операционную систему iOS версии 15.1 и выше, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Какие устройства останутся без доступа к мессенджеру

Под ограничение попадают следующие популярные модели:

  • iPhone 5s,

  • iPhone 6,

  • iPhone 6 Plus.

Эти смартфоны до сих пор пользуются спросом, несмотря на то, что были выпущены более десяти лет назад.

Причины отключения

Представитель WhatsApp* пояснил, что компания ежегодно анализирует используемые устройства и операционные системы, чтобы своевременно прекращать поддержку устаревших моделей.
Основной причиной прекращения обслуживания является отсутствие на старых смартфонах необходимых обновлений безопасности, что делает их работу с мессенджером небезопасной и нестабильной.

Что делать пользователям

Пользователям iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus рекомендуется обновить устройство на более современную модель, чтобы сохранить доступ к WhatsApp* и другим приложениям, требующим актуальных стандартов безопасности.

Почему это важно

Хотя упомянутые модели считаются устаревшими, они все еще широко используются, особенно среди тех, кто не видит необходимости менять телефон на новый. Новость о прекращении поддержки может стать неприятным сюрпризом для многих владельцев этих устройств.

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