Польша ввела санкции против владельцев сети магазинов «Светофор»

Польские власти внесли в санкционный список братьев Андрея и Сергея Шнайдеров — владельцев крупной сети магазинов «Светофор». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные, размещенные на официальном сайте Министерства внутренних дел Польши. Запись о включении бизнесменов в перечень появилась 25 апреля, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Деятельность Шнайдеров в Польше

В Польше братья учредили компанию Torgservis.pl, под управлением которой функционирует сеть магазинов MyPrice. Именно эта структура стала известной местной аудитории как доступная розничная сеть, аналогичная российскому «Светофору».

Решение о введении санкций польские власти объяснили тем, что братья Шнайдеры уже находятся под ограничительными мерами, введёнными ранее Украиной.

Претензии к сети «Светофор» в России

В начале 2025 года российский «Светофор» оказался в центре скандала после критики со стороны Россельхознадзора. Регулятор выявил нарушения, касающиеся реализации продукции с истекающим сроком годности.

Руководство сети в ответ заявило, что придерживается строгой политики: товары, у которых осталось менее двух третей срока хранения, в реализацию не поступают. Более того, представители «Светофора» подали иск против Россельхознадзора, оспаривая обвинения в продаже некачественной продукции.

Польша продолжает расширять санкционные меры

Введение санкций против Шнайдеров — не первый подобный шаг со стороны Варшавы. Польша регулярно пополняет список лиц и компаний, находящихся под ограничениями. Так, в 2023 году правительство страны заморозило активы 20 организаций и 16 физических лиц, преимущественно связанных с российским финансовым сектором.