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29.04.2025, 18:35

А в вине-то оказалась не только истина: ученые нашли крайне вредные химикаты в европейских винах

Новости Мира 0 238

Европейские ученые опубликовали тревожные результаты исследования: в большинстве современных вин была обнаружена высокая концентрация трифторуксусной кислоты (TFA) — устойчивого химического соединения, способного накапливаться в организме и наносить вред репродуктивной системе. Исследование было проведено организацией Pesticide Action Network Europe и охватило 49 образцов вина, сообщает Lada.kz со ссылкой на

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Современное вино оказалось загрязненным

Эксперты сравнили 10 бутылок вина, выпущенных до 1988 года, и 39 — после 2010 года. Результаты оказались шокирующими: в старых образцах TFA не выявили вовсе, тогда как в новых концентрация вещества превышала допустимые нормы в 100 раз.

Опасный след пестицидов

Главным источником загрязнения ученые называют пестициды группы PFAS — так называемые «вечные химикаты», широко применяемые в сельском хозяйстве. Эти соединения практически не разлагаются в природе, а трифторуксусная кислота образуется как один из продуктов их распада.

«Даже если мы откажемся от использования этих веществ прямо сейчас, их уровень в окружающей среде продолжит расти в течение следующих лет», — предупреждает профессор Габриэль Зигмунд из Вагенингенского университета (Нидерланды).

Угроза для виноделия и здоровья

TFA способна накапливаться в растениях, воде и, как выяснилось, в напитках. Негативное воздействие этого вещества на здоровье живых организмов уже подтверждено — в первую очередь страдает репродуктивная функция.

Для любителей вина это тревожный сигнал: напиток, который традиционно ассоциируется с пользой и культурой, может нести скрытую опасность.

А как в России?

В России действуют ограничения на применение пестицидов в виноградарстве, и, по заверениям специалистов, они даже строже, чем в странах ЕС. Однако проблема в другом: конечная продукция — то есть само вино — не всегда проходит лабораторную проверку на наличие химических соединений, что ставит под сомнение эффективность действующих мер контроля.

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