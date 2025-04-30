«Скелет в шкафу»: в Японии мужчина два года скрывал труп отца, чтобы не тратиться на его похороны

В Японии зафиксирован необычный и трагичный инцидент. Мужчина на протяжении двух лет прятал тело своего умершего отца в шкафу, чтобы избежать расходов на похороны и продолжить получать пенсионные выплаты. Об этом сообщает South China Morning Post, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Владелец ресторанного бизнеса Нобухико Сузуки на протяжении недели не открывал своё кафе, что вызвало тревогу у постоянных посетителей и соседей. Опасаясь, что с предпринимателем могла случиться беда, они обратились в полицию.
Прибывшие по вызову правоохранители вошли в квартиру Сузуки. Однако вместо самого владельца ресторана их ожидала жуткая находка — в шкафу был обнаружен скелет человека.
Выяснилось, что найденные останки принадлежат 86-летнему отцу Нобухико Сузуки. Мужчина скончался ещё в январе 2023 года, но обстоятельства его смерти до сих пор остаются невыясненными.
По словам самого задержанного, он вернулся домой после работы и обнаружил отца мёртвым. Впрочем, вместо того чтобы сообщить о случившемся и организовать похороны, Сузуки решил скрыть смерть родителя.
Основной причиной такого поступка, как объясняет Сузуки, стали финансовые соображения. Мужчина не хотел нести расходы на организацию похорон, а также желал продолжать получать пенсию отца. В Японии похороны являются достаточно дорогим мероприятием: согласно оценкам ритуальных агентств, средняя стоимость погребения составляет около 750 тысяч рублей в пересчёте на российские деньги.
На данный момент Нобухико Сузуки арестован. Полиция проводит расследование, выясняя все обстоятельства смерти пожилого мужчины и последующих действий его сына.
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