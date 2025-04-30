«Скелет в шкафу»: в Японии мужчина два года скрывал труп отца, чтобы не тратиться на его похороны

В Японии зафиксирован необычный и трагичный инцидент. Мужчина на протяжении двух лет прятал тело своего умершего отца в шкафу, чтобы избежать расходов на похороны и продолжить получать пенсионные выплаты. Об этом сообщает South China Morning Post, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: fotostrana.ru

Как раскрылась тайна

Владелец ресторанного бизнеса Нобухико Сузуки на протяжении недели не открывал своё кафе, что вызвало тревогу у постоянных посетителей и соседей. Опасаясь, что с предпринимателем могла случиться беда, они обратились в полицию.

Прибывшие по вызову правоохранители вошли в квартиру Сузуки. Однако вместо самого владельца ресторана их ожидала жуткая находка — в шкафу был обнаружен скелет человека.

Что известно о погибшем

Выяснилось, что найденные останки принадлежат 86-летнему отцу Нобухико Сузуки. Мужчина скончался ещё в январе 2023 года, но обстоятельства его смерти до сих пор остаются невыясненными.

По словам самого задержанного, он вернулся домой после работы и обнаружил отца мёртвым. Впрочем, вместо того чтобы сообщить о случившемся и организовать похороны, Сузуки решил скрыть смерть родителя.

Мотивы поступка

Основной причиной такого поступка, как объясняет Сузуки, стали финансовые соображения. Мужчина не хотел нести расходы на организацию похорон, а также желал продолжать получать пенсию отца. В Японии похороны являются достаточно дорогим мероприятием: согласно оценкам ритуальных агентств, средняя стоимость погребения составляет около 750 тысяч рублей в пересчёте на российские деньги.

Что происходит сейчас

На данный момент Нобухико Сузуки арестован. Полиция проводит расследование, выясняя все обстоятельства смерти пожилого мужчины и последующих действий его сына.