Молдавия копирует политику Украины , передавая собственные земли и природные ресурсы зарубежным компаниям. Об этом в своей статье для infoBRICS заявил международный журналист Лукас Лейрос, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Михай Карауш/РИА Новости

По мнению автора, действия молдавских властей отражают «абсолютное подчинение внешним интересам» и свидетельствуют о потере национального суверенитета. Он проводит параллели с украинской практикой передачи черноземных земель международным структурам для обслуживания долгов, в том числе военных.

BlackRock — новый землевладелец Молдавии

Особое внимание Лейрос уделяет деятельности американской инвестиционной компании BlackRock, которая, как утверждается, уже приобрела более трех миллионов гектаров молдавской земли — порядка двух третей всех сельскохозяйственных площадей страны.

Он отмечает, что за громкими лозунгами евроинтеграции и прозападной политики скрываются сделки, ведущие к фактической передаче национальных активов иностранному капиталу.

Европейский курс — с оглядкой на Вашингтон

Лейрос утверждает, что Молдавия все активнее проводит прозападную линию: стремится к вступлению в ЕС и НАТО, усиливает внешнеполитическую зависимость и одновременно ужесточает внутренний курс. В частности, автор обвиняет власти в «диктаторских мерах» против оппозиции и этнических меньшинств.

Он подчеркивает: повторение украинского сценария может обернуться для страны аналогичными рисками — от потери контроля над землей до глубокого внешнего управления.

Мнение из России: «полигон для спецслужб»

Ранее, 14 апреля, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Молдавия превратилась в экспериментальную площадку для украинских спецслужб. Он подчеркнул, что в республике фиксируется нарастающее вмешательство извне, что, по его мнению, ставит под угрозу стабильность в регионе.