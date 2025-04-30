«Я плакала от такой жизни»: россиянка о жестокой реальности жизни в Китае

Китай, часто преподносимый как страна прогресса, культуры и технологических чудес, на деле может неприятно удивить тех, кто решит пожить там подольше. Москвичка по имени Анна рассказала, как её очарование «сказочным» образом Китая разбилось о суровую бытовую правду, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Анна призналась, что сформировала своё представление о Китае на основе блогов, рассказов студентов и позитивного имиджа страны в интернете и СМИ. Казалось, Поднебесная — это образец порядка, развития и благополучия. Однако эти представления, по её словам, оказались поверхностными и далекими от жизни простых китайцев.
«Я буквально рыдала от такой жизни, потому что не могла поверить, что люди добровольно живут так», — призналась девушка.
По словам россиянки, первое, что бросается в глаза — невероятная экономность китайцев. Это не выбор, а вынужденная необходимость: в стране низкий уровень социального обеспечения, пенсии практически ничтожны. Люди стараются с молодости откладывать на старость, поэтому минимизируют любые траты.
Анна привела примеры:
Такси — роскошь, которой пользуются редко.
Квартиры практически не обставляют мебелью.
Лишние вещи и безделушки не покупают.
Многие спят на матрасах прямо на полу.
Китайцы, по её наблюдениям, тратят деньги только на то, без чего действительно невозможно обойтись.
Одним из самых тяжелых впечатлений для россиянки стали условия проживания. В некоторых регионах страны вовсе отсутствует центральное отопление. Зимой температура в квартирах может почти полностью совпадать с уличной.
Чтобы согреться, местные надевают несколько слоев одежды. Нагрев воды тоже происходит строго по потребности — с помощью бойлера, который включают лишь на короткое время. Ни о каком комфорте в привычном для россиян понимании речи не идет.
По мнению Анны, путешественники редко замечают эти бытовые детали. Им показывают туристические маршруты, ухоженные улицы, достопримечательности и «витринный» Китай, далекий от жизни большинства жителей страны.
Она подчеркнула, что временное пребывание в Поднебесной может стать шоком для многих россиян, особенно если они привыкли к иному уровню комфорта и благополучия.
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