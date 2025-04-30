«Я плакала от такой жизни»: россиянка о жестокой реальности жизни в Китае

Китай, часто преподносимый как страна прогресса, культуры и технологических чудес, на деле может неприятно удивить тех, кто решит пожить там подольше. Москвичка по имени Анна рассказала, как её очарование «сказочным» образом Китая разбилось о суровую бытовую правду, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: iems.ust.hk

Иллюзии, созданные блогами и медиа

Анна призналась, что сформировала своё представление о Китае на основе блогов, рассказов студентов и позитивного имиджа страны в интернете и СМИ. Казалось, Поднебесная — это образец порядка, развития и благополучия. Однако эти представления, по её словам, оказались поверхностными и далекими от жизни простых китайцев.

«Я буквально рыдала от такой жизни, потому что не могла поверить, что люди добровольно живут так», — призналась девушка.

Реальность: экономия во всем

По словам россиянки, первое, что бросается в глаза — невероятная экономность китайцев. Это не выбор, а вынужденная необходимость: в стране низкий уровень социального обеспечения, пенсии практически ничтожны. Люди стараются с молодости откладывать на старость, поэтому минимизируют любые траты.

Анна привела примеры:

Такси — роскошь, которой пользуются редко.

Квартиры практически не обставляют мебелью.

Лишние вещи и безделушки не покупают.

Многие спят на матрасах прямо на полу.

Китайцы, по её наблюдениям, тратят деньги только на то, без чего действительно невозможно обойтись.

Отопление и горячая вода — редкость

Одним из самых тяжелых впечатлений для россиянки стали условия проживания. В некоторых регионах страны вовсе отсутствует центральное отопление. Зимой температура в квартирах может почти полностью совпадать с уличной.

Чтобы согреться, местные надевают несколько слоев одежды. Нагрев воды тоже происходит строго по потребности — с помощью бойлера, который включают лишь на короткое время. Ни о каком комфорте в привычном для россиян понимании речи не идет.

Туристы этого не увидят

По мнению Анны, путешественники редко замечают эти бытовые детали. Им показывают туристические маршруты, ухоженные улицы, достопримечательности и «витринный» Китай, далекий от жизни большинства жителей страны.

Она подчеркнула, что временное пребывание в Поднебесной может стать шоком для многих россиян, особенно если они привыкли к иному уровню комфорта и благополучия.