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30.04.2025, 12:15

Астрономические сокровища: раскрыт новый источник золота и платины во Вселенной

Новости Мира 0 490

Американские астрофизики установили, что редкие вспышки магнетаров способны производить колоссальные объемы тяжелых элементов — таких как золото, платина и уран. Это открытие способно изменить представления ученых о происхождении этих редких металлов в космосе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Загадка 2004 года: энергия больше, чем у Солнца за миллион лет

Вспышка, зарегистрированная в декабре 2004 года космическими телескопами, долгое время оставалась предметом научных дебатов. За доли секунды магнетар — разновидность нейтронной звезды с мощным магнитным полем — высвободил столько энергии, сколько Солнце производит за миллион лет. Однако спустя 10 минут после основного события был зафиксирован слабый, но устойчивый сигнал, происхождение которого оставалось неясным почти два десятилетия.

Ответ найден: рождение тяжелых элементов

Новое исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, дало долгожданный ответ. Ученые доказали, что загадочный сигнал указывал на образование тяжелых химических элементов в результате распада радиоактивных ядер. Расчеты показали, что в результате вспышки образовались вещества общей массой, эквивалентной трети земной массы. В их числе — золото, платина и другие металлы, формирующиеся в так называемом r-процессе.

Что такое r-процесс и почему он важен?

R-процесс (или быстрое нейтронное захватывание) — это цепочка ядерных реакций, протекающая при экстремальных температурах и плотностях. До последнего времени считалось, что условия для его возникновения возможны лишь при столкновении нейтронных звезд. Однако теперь стало ясно: вспышки магнетаров также являются полноправным участником этого космического производства.

Почему это важно: новые объяснения для богатства молодых галактик

Одним из следствий открытия стала пересмотренная оценка состава молодых галактик. Прежде ученые не могли объяснить, откуда в них берется такое количество тяжелых элементов. Новая теория о роли магнетаров заполняет этот пробел: их взрывы могут вносить весомый вклад в общее содержание металлов во Вселенной, причем на ранних этапах ее формирования.

Что дальше: новые телескопы в поисках космических сокровищ

Для дальнейших подтверждений астрономы рассчитывают на новые инструменты наблюдения. Особую роль здесь должен сыграть будущий космический телескоп NASA — Compton Spectrometer and Imager. Его задача — зафиксировать ультрафиолетовое свечение, возникающее в первые 10–15 минут после вспышки магнетара. Именно оно станет ключевым доказательством участия этих объектов в r-процессе.

Вывод: золото может рождаться не только в звёздных катастрофах

Открытие американских ученых меняет устоявшиеся взгляды на происхождение тяжелых элементов. Теперь становится ясно: драгоценные металлы, которые мы носим на себе в виде украшений или используем в промышленности, могут иметь более разнообразное и драматичное происхождение, чем предполагалось ранее.

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