Названо опасное свойство бразильских орехов

Бразильские орехи, которые многие считают полезным источником микроэлементов, могут представлять угрозу для здоровья при чрезмерном употреблении. Как рассказал изданию Daily Mail американский онколог, доктор медицинских наук Стивен Куэй, основная опасность заключается в чрезмерном поступлении селена — вещества, которым особенно богаты эти орехи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Почему селен важен, но в меру

Селен — это жизненно необходимый микроэлемент. Он участвует в синтезе ДНК, поддерживает работу щитовидной железы и укрепляет иммунную систему. Суточная норма для взрослых и подростков от 14 лет составляет 55 микрограммов, для младших возрастных групп — от 15 до 40 мкг. Однако превышение рекомендованного уровня может нанести серьезный вред организму.

Опасная концентрация: сколько селена в орехах

Бразильские орехи содержат рекордное количество селена — порядка 544 микрограммов на 30 граммов продукта, что примерно соответствует шести орехам. Это более чем в девять раз превышает дневную норму. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют ограничиться одной-двумя штуками в день.

Последствия передозировки: от дрожи до почечной недостаточности

Регулярное превышение безопасного порога в 400 мкг селена в сутки может вызвать так называемую селенозу — токсическое состояние, сопровождающееся:

затруднением дыхания,

тремором (дрожанием мышц),

ухудшением работы почек,

нарушениями сердечной деятельности, включая риск инфаркта.

Также возможны менее специфические, но тревожные симптомы, такие как:

хроническая усталость,

ломкость ногтей и волос,

характерный неприятный запах изо рта.

Рекомендация экспертов: всего два ореха в день

По словам доктора Куэя, безопасная доза — один-два ореха в день. Этого вполне достаточно, чтобы восполнить дефицит селена, не подвергая организм риску отравления. При этом важно помнить, что селен содержится и в других продуктах — яйцах, мясе, рыбе и злаках, поэтому легко можно превысить допустимую норму при неправильном питании.