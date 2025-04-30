18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.34
582.07
6.31
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.04.2025, 15:25

Названо опасное свойство бразильских орехов

Новости Мира 0 663

Бразильские орехи, которые многие считают полезным источником микроэлементов, могут представлять угрозу для здоровья при чрезмерном употреблении. Как рассказал изданию Daily Mail американский онколог, доктор медицинских наук Стивен Куэй, основная опасность заключается в чрезмерном поступлении селена — вещества, которым особенно богаты эти орехи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: New Africa/Shutterstock/FOTODOM
Фото: New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Почему селен важен, но в меру

Селен — это жизненно необходимый микроэлемент. Он участвует в синтезе ДНК, поддерживает работу щитовидной железы и укрепляет иммунную систему. Суточная норма для взрослых и подростков от 14 лет составляет 55 микрограммов, для младших возрастных групп — от 15 до 40 мкг. Однако превышение рекомендованного уровня может нанести серьезный вред организму.

Опасная концентрация: сколько селена в орехах

Бразильские орехи содержат рекордное количество селена — порядка 544 микрограммов на 30 граммов продукта, что примерно соответствует шести орехам. Это более чем в девять раз превышает дневную норму. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют ограничиться одной-двумя штуками в день.

Последствия передозировки: от дрожи до почечной недостаточности

Регулярное превышение безопасного порога в 400 мкг селена в сутки может вызвать так называемую селенозу — токсическое состояние, сопровождающееся:

  • затруднением дыхания,

  • тремором (дрожанием мышц),

  • ухудшением работы почек,

  • нарушениями сердечной деятельности, включая риск инфаркта.

Также возможны менее специфические, но тревожные симптомы, такие как:

  • хроническая усталость,

  • ломкость ногтей и волос,

  • характерный неприятный запах изо рта.

Рекомендация экспертов: всего два ореха в день

По словам доктора Куэя, безопасная доза — один-два ореха в день. Этого вполне достаточно, чтобы восполнить дефицит селена, не подвергая организм риску отравления. При этом важно помнить, что селен содержится и в других продуктах — яйцах, мясе, рыбе и злаках, поэтому легко можно превысить допустимую норму при неправильном питании.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле