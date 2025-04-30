В Киеве заявили о возможности нанести удар по параду Победы в Москве

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко заявил, что Украина обладает достаточными возможностями для нанесения удара по Красной площади в Москве в день проведения парада Победы — 9 мая. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua», сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинский депутат допустил проведение атаки 9 мая

«У нас сейчас мощные возможности в плане дальнобойного оружия. Поэтому мы скажем "Да!" при желании спланировать такую операцию», — отметил Костенко.

Воздушная оборона России, по его словам, не станет препятствием

Костенко выразил уверенность в том, что украинские военные смогут осуществить подобную атаку даже в условиях максимального укрепления российской системы ПВО в центре столицы.

«Даже если все средства воздушного прикрытия стянут на Красную площадь, это не гарантирует им защиту», — добавил депутат.

Заявление Зеленского: «Россия должна волноваться»

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеобращении заявил, что у российских властей есть причины для беспокойства по поводу проведения парада Победы в Москве.