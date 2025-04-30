Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака

Известный российский комик и актер Михаил Галустян сообщил о расставании с супругой Викторией после долгих лет совместной жизни. Артист поделился этой новостью с подписчиками, подчеркнув, что решение было обоюдным и принято с уважением друг к другу, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

"Мы приняли решение разойтись"

По словам Михаила Галустяна, развод прошел мирно, без ссор и взаимных претензий. Он отметил, что они с Викторией решили разойтись по-дружески, сохранив тёплое отношение и благодарность за годы, прожитые вместе.

«Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами», — приводит его слова Telegram-канал «Звездач».

Актер добавил, что намерен и дальше поддерживать с бывшей супругой хорошие отношения ради общего прошлого и детей.

Почти 20 лет брака без скандалов

Михаил Галустян и Виктория Штефанец поженились в июле 2007 года. За время совместной жизни пара не становилась героем громких семейных скандалов и не появлялась в сводках светской хроники по негативным поводам. Их союз считался одним из самых крепких в шоу-бизнесе.

Воспитали двух дочерей

В браке Михаила и Виктории родились две дочери — Эстелла и Элина. Артист неоднократно признавался, что семья для него всегда была на первом месте, и он старается быть заботливым отцом.

Личное остаётся личным

Причины расставания супруги решили не разглашать. Галустян лишь подчеркнул, что это зрелое и взвешенное решение, которое они приняли с уважением к совместному прошлому.