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30.04.2025, 20:37

«Оставьте меня в покое»: психолог оценил состояние Михаила Ефремова после выхода из колонии

Новости Мира 0 556

Психолог Сергей Ланг, проанализировавший фотографии актера Михаила Ефремова, сделанные в автобусе, пришел к выводу, что артист может находиться в глубокой депрессии. Об этом сообщает Aif.ru, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Telegram-канал SHOT
Фото: Telegram-канал SHOT

Депрессивная поза и эмоциональное истощение

«У него очень закрытая поза — это сигнал того, что он отгорожен от социума. Он явно устал от пристального внимания и давления. Посадка неуверенная, словно он хочет сказать: “Оставьте меня в покое, я не хочу ни с кем общаться”. Все это указывает на серьезную эмоциональную усталость и, возможно, на депрессию», — прокомментировал специалист.

Жизнь после УДО: автобус, сигарета и тишина

30 апреля стало известно, что Михаила Ефремова заметили в общественном транспорте — актер ехал в автобусе. Позже его увидели на автобусной остановке с сигаретой в руках. Поведение Ефремова выглядело замкнутым и отрешенным.

Ранее, в ходе судебного заседания по вопросу условно-досрочного освобождения, артист уверял, что никогда больше не сядет за руль и полностью отказался от употребления алкоголя, назвав его своим «главным врагом».

Как Ефремов оказался на свободе

В феврале 2025 года Михаил Ефремов подал прошение об УДО. Он пояснил администрации колонии, что страдает от заболеваний и добросовестно работает — актер ежедневно трудился в швейном цеху, где изготавливал форму для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство, разрешив досрочное освобождение. По условиям УДО, Ефремов обязан ежемесячно отмечаться в контролирующих органах. Права на управление автомобилем ему вернут только через три года.

9 апреля 2025 года Михаил Ефремов покинул колонию и отправился в Москву. В транспортировке актера принимал участие сын Владимира Высоцкого — Никита Высоцкий. После освобождения он также стал героем курьезного эпизода: пообещал «съездить в дыню» журналисту, встречавшему Ефремова.

Трагедия 2020 года: причина заключения

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Суд приговорил актера к 7,5 годам лишения свободы. Срок он отбывал в колонии в Белгородской области до весны 2025 года.

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