Украина и США подписали соглашение по ресурсам

США и Украина подписали соглашение, которое предусматривает расширенное сотрудничество в сфере добычи и использования редкоземельных и других стратегически важных ресурсов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с деталями договоренности, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Доступ к важнейшим природным ресурсам

По информации агентства, сделка предоставляет американской стороне приоритетный доступ к перспективным инвестиционным проектам в Украине. В числе ключевых ресурсов названы алюминий, графит, нефть и природный газ. Такое расширение сотрудничества, как отмечается, направлено на укрепление энергетической безопасности и снижение зависимости от других стран — прежде всего от Китая, доминирующего на рынке редкоземельных элементов.

Подписание ускорили по требованию США

Изначально украинская сторона намеревалась поэтапно согласовать детали соглашения. Однако США настаивали на синхронном утверждении всех пунктов договора. В итоге Киев согласился на одновременное подписание полного пакета документов, сообщает Bloomberg.

Подтверждение от украинского премьер-министра

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что подписание соглашения с США о редкоземельных металлах ожидалось в ближайшие сутки. Он подтвердил, что речь идет о значимом шаге в развитии ресурсного партнерства между двумя странами.

Давление со стороны Трампа

Еще 25 апреля бывший президент США Дональд Трамп подверг критике украинское руководство, заявив, что Киев необоснованно затягивает подписание важного соглашения. По его словам, задержка достигала трех недель, несмотря на готовность Вашингтона к немедленному заключению сделки.