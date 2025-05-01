Аэропорт Волгограда официально стал «Сталинградом»: пилоты уже используют новое название

Командиры российских авиалайнеров начали официально произносить новое название аэропорта Волгограда — «Международный аэропорт Сталинград» . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Историческое название возвращено официально

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании воздушной гавани Волгограда (Гумрак). Теперь аэропорту официально присвоено имя «Сталинград» — в память о героическом прошлом города, сыгравшего ключевую роль в ходе Великой Отечественной войны.

Инициатива ветеранов получила поддержку президента

С просьбой вернуть аэропорту его историческое имя выступили ветераны Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров передал это обращение президенту России Владимиру Путину, который поддержал инициативу. Решение стало символическим шагом к сохранению памяти о подвиге защитников Сталинграда.

Санкт-Петербург временно станет Ленинградом — в эфире пилотов и диспетчеров

Напомним, что ранее стало известно о другой символической инициативе: с 8 по 10 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне авиадиспетчеры и пилоты будут использовать название «Ленинград» вместо Санкт-Петербурга. Такое решение временно распространяется на воздушное пространство над аэропортом Пулково.

В память о героическом прошлом

Инициативы по возвращению исторических названий носят патриотический и мемориальный характер, приурочены к важным военным датам. Так, битва за Сталинград, как и оборона Ленинграда, стала одним из решающих эпизодов в истории Великой Отечественной войны. Эти события навсегда вписаны в летопись подвига советского народа.