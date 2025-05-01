Мигрантов хотят обязать въезжать в Россию только со справкой об отсутствии ВИЧ

В Государственной думе России предложили ввести обязательное медицинское обследование для мигрантов, желающих въехать на территорию страны. С соответствующей инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передаёт ТАСС со ссылкой на текст законопроекта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Перечень заболеваний, подлежащих проверке

Согласно пояснительной записке к документу, предполагается расширить перечень обязательных медицинских требований для иностранных граждан, направляющихся в Россию с целью трудовой деятельности.

В частности, мигранты при пересечении границы должны будут предъявить:

медицинскую страховку;

результаты лабораторных анализов, подтверждающих отсутствие: вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), вирусного гепатита B и C, сифилиса, активной формы туберкулеза.



Отмечается, что все анализы должны быть проведены не ранее чем за 10 дней до даты въезда в РФ.

Аргументы в пользу инициативы

Ярослав Нилов пояснил, что предложенные меры направлены на снижение нагрузки на российскую систему здравоохранения. Также они должны предотвратить въезд в страну мигрантов с социально опасными инфекциями, что, по мнению парламентария, повысит эпидемиологическую безопасность.

Нововведения коснутся и детей мигрантов

Ранее в апреле Министерство просвещения России разработало проект приказа, касающийся медицинских требований к детям иностранных граждан. Согласно предложению, при поступлении в дошкольные учреждения потребуется предоставление справки, подтверждающей отсутствие у ребенка инфекционных заболеваний, способных представлять угрозу для окружающих.