«Крысиные люди»: новый тренд или тревожный сигнал?

В Азии, а затем и за её пределами, стремительно набирает популярность новый феномен — так называемые «крысиные люди». Это молодые люди, которые сознательно отказываются от гонки за успехом, ведут затворнический образ жизни, не стремятся к карьерному росту и предпочитают минимум общения. Что кроется за этим явлением и какие риски оно несет — разбираемся ниже, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото с сайта hibiny.ru

Как все началось: «нулевой пациент» из Китая

Вирус популярности «крысиного» образа жизни зародился в Китае. В феврале этого года пользовательница TikTok под ником @jiawensishi опубликовала ролик, где рассказала о своем типичном дне. По её словам, она проснулась, пролежала три часа в постели, с трудом дошла до ванной, умылась — и снова легла спать. Только поздно вечером, когда пришли родители, она вышла из комнаты, чтобы поесть.

«Я живу, как крыса в норе», — заключила девушка. Это признание откликнулось у сотен тысяч зрителей, вызвало волну откровений и породило целую субкультуру, в которой апатия и отрешенность стали новой формой нормы.

Принципы жизни «в норе»

Для последователей «крысиного» стиля характерны следующие особенности:

Минимум активности. Они спят по 10–12 часов, медленно просыпаются и избегают физического и умственного перенапряжения.

Удаленная работа. При наличии дохода предпочитают не покидать пределы дома, работая из постели или дивана.

Отказ от готовки. Почти вся еда заказывается через доставку, чтобы не тратить усилий на приготовление.

Изоляция. Виртуальное общение полностью вытесняет живые контакты. Выйти на улицу — лишь по острой необходимости.

Кокон комфорта. Дом превращается в «нору» — уютное и замкнутое пространство, защищающее от внешнего мира.

Это поведение — своего рода протест против идеологии «успешного успеха» и социального давления на достижение карьерных высот.

«Мы устали быть эффективными»: философия уединения

Многие адепты движения осознанно дистанцируются от навязанных стандартов жизни. Один из комментаторов под видео «девушки-крысы» отметил:

«Мы устали от отполированного, гиперэффективного образа жизни, который нам навязали».

Для них изоляция — это не симптом слабости, а новая форма свободы. Свободы быть «непродуктивным», жить в своем ритме и не соответствовать чужим ожиданиям.

Мнение экспертов: мнимая свобода и её последствия

Психологи, впрочем, относятся к такому стилю жизни с настороженностью. Как рассказала изданию «Вокруг света» психолог Анна Чернышева, за внешним спокойствием и уютом скрываются глубокие риски.

Нарушение биологических ритмов

Естественный цикл сна и бодрствования сбивается.

Возникают проблемы с настроением, концентрацией, в тяжелых случаях — с психикой.

Развитие абулии

Человек теряет мотивацию.

Постепенно исчезает воля к действию.

Наступает полное равнодушие ко всему, включая базовые потребности.

Социальная деградация

Оскудевают навыки общения.

Увеличивается риск депрессии и социальной тревожности.

Потеря интереса к внешнему миру и его вызовам приводит к регрессу.

Погружение в иллюзию комфорта, по мнению экспертов, чревато тем, что человек начинает вести «животный» образ жизни, руководствуясь инстинктами, а не стремлением к развитию.

Будущее «крысиных людей»: выбор между отступлением и адаптацией

Если данное движение продолжит набирать популярность, особенно среди молодежи, это может отразиться на обществе в целом. Речь идет не просто об изменении привычек, а о потенциальном замедлении культурного и интеллектуального прогресса.

Станет ли «крысиный» тренд просто временной реакцией на стресс и усталость от социума — или он действительно перерастет в новый стиль жизни? Ответ зависит от того, как общество отреагирует: поддержит ли этот путь пассивного комфорта или предложит здоровую альтернативу — осознанную, но не насильственную активность.