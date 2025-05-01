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01.05.2025, 11:16

«Крысиные люди»: новый тренд или тревожный сигнал?

Новости Мира 0 442

В Азии, а затем и за её пределами, стремительно набирает популярность новый феномен — так называемые «крысиные люди». Это молодые люди, которые сознательно отказываются от гонки за успехом, ведут затворнический образ жизни, не стремятся к карьерному росту и предпочитают минимум общения. Что кроется за этим явлением и какие риски оно несет — разбираемся ниже, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото с сайта hibiny.ru
Фото с сайта hibiny.ru

Как все началось: «нулевой пациент» из Китая

Вирус популярности «крысиного» образа жизни зародился в Китае. В феврале этого года пользовательница TikTok под ником @jiawensishi опубликовала ролик, где рассказала о своем типичном дне. По её словам, она проснулась, пролежала три часа в постели, с трудом дошла до ванной, умылась — и снова легла спать. Только поздно вечером, когда пришли родители, она вышла из комнаты, чтобы поесть.

«Я живу, как крыса в норе», — заключила девушка. Это признание откликнулось у сотен тысяч зрителей, вызвало волну откровений и породило целую субкультуру, в которой апатия и отрешенность стали новой формой нормы.

Принципы жизни «в норе»

Для последователей «крысиного» стиля характерны следующие особенности:

  • Минимум активности. Они спят по 10–12 часов, медленно просыпаются и избегают физического и умственного перенапряжения.

  • Удаленная работа. При наличии дохода предпочитают не покидать пределы дома, работая из постели или дивана.

  • Отказ от готовки. Почти вся еда заказывается через доставку, чтобы не тратить усилий на приготовление.

  • Изоляция. Виртуальное общение полностью вытесняет живые контакты. Выйти на улицу — лишь по острой необходимости.

  • Кокон комфорта. Дом превращается в «нору» — уютное и замкнутое пространство, защищающее от внешнего мира.

Это поведение — своего рода протест против идеологии «успешного успеха» и социального давления на достижение карьерных высот.

«Мы устали быть эффективными»: философия уединения

Многие адепты движения осознанно дистанцируются от навязанных стандартов жизни. Один из комментаторов под видео «девушки-крысы» отметил:

«Мы устали от отполированного, гиперэффективного образа жизни, который нам навязали».

Для них изоляция — это не симптом слабости, а новая форма свободы. Свободы быть «непродуктивным», жить в своем ритме и не соответствовать чужим ожиданиям.

Мнение экспертов: мнимая свобода и её последствия

Психологи, впрочем, относятся к такому стилю жизни с настороженностью. Как рассказала изданию «Вокруг света» психолог Анна Чернышева, за внешним спокойствием и уютом скрываются глубокие риски.

Нарушение биологических ритмов

  • Естественный цикл сна и бодрствования сбивается.

  • Возникают проблемы с настроением, концентрацией, в тяжелых случаях — с психикой.

Развитие абулии

  • Человек теряет мотивацию.

  • Постепенно исчезает воля к действию.

  • Наступает полное равнодушие ко всему, включая базовые потребности.

Социальная деградация

  • Оскудевают навыки общения.

  • Увеличивается риск депрессии и социальной тревожности.

  • Потеря интереса к внешнему миру и его вызовам приводит к регрессу.

Погружение в иллюзию комфорта, по мнению экспертов, чревато тем, что человек начинает вести «животный» образ жизни, руководствуясь инстинктами, а не стремлением к развитию.

Будущее «крысиных людей»: выбор между отступлением и адаптацией

Если данное движение продолжит набирать популярность, особенно среди молодежи, это может отразиться на обществе в целом. Речь идет не просто об изменении привычек, а о потенциальном замедлении культурного и интеллектуального прогресса.

Станет ли «крысиный» тренд просто временной реакцией на стресс и усталость от социума — или он действительно перерастет в новый стиль жизни? Ответ зависит от того, как общество отреагирует: поддержит ли этот путь пассивного комфорта или предложит здоровую альтернативу — осознанную, но не насильственную активность.

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